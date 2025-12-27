ตึก สตง. ถล่ม สั่งฟ้องแล้ว 23 ราย ออกแบบตึก-ปลอมเอกสาร ด้าน ดีเอสไอ ยื่นอัยการ เห็นชอบสั่งฟ้องเพิ่มกรณีนอมินี ป.ป.ช. สอบปมเจ้าหน้าทีทุจริต
วันที่ 27 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เผยแพร่เอกสารข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) ทรุดตัว ว่า
สตง. ขอชี้แจงกรณีเหตุการณ์อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) ทรุดตัวลง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุ สตง. ได้ติดตามสถานการณ์และให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริง
พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิกาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนกรรมาธิการ พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะผู้ตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง
สตง. แจงรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้
การตรวจสอบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มซึ่งได้มีการแถลงต่อสาธารณชนแล้ว มีสาระสำคัญ ดังนี้
- การพังถล่มเริ่มต้นที่ส่วนล่างของอาคาร ชั้น 1-4 เนื่องจากแรงเฉือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวกระทำต่อผนังรับแรงเฉือนจนเกิดการวิบัติ
- ผลทดสอบเฉลี่ยของก้อนตัวอย่าง คอนกรีตจากผนังรับแรงเฉือนได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- แบบรายละเอียดที่ใช้ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ส่งผลให้อาคารรับแรงกระทำได้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
- ระยะยะฝั่งของเหล็กเสริมที่จดต่อของ Link Bearn กับผนังรับแรงเฉือนน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้จุดต่อบริเวณดังกล่าวอ่อนแอลง
การดำเนินคดีอาญา พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางชื่อ ได้สรุปสำนวน และพนักงานอัยการได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา จำนวน 23 ราย ต่อศาลอาญา
ในฐานความผิดเกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุม และก่อสร้างอาคารโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
รวมถึงความผิดฐานร่วมกัมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 227, 238, 264 และมาตรา 268, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522,
พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ดำเนินการสอบสวนกรณี
ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งมีความเห็นสังฟ้องผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ
นอกจากนี้ ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
และกรณีมีการร้องเรียนและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ป.ช. ที่จะไต่สวนและวินิจฉัย ดีเอสไอได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการ
การดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช. จากกรณีที่มีการส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ป.ป.ช. ได้แจ้งให้ สตง. ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สตง. ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงาน ป.ป.ช. ตามที่ร้องขอแล้ว
การตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง คณะผู้ตรวจสอบของกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดย สตง. ได้ตอบข้อชักถามและชี้แจงข้อมูล พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว
สตง. ยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน