สลด 2 ศพ หนุ่มไรเดอร์ บุกยิงแฟนสาว หน้าอพาร์ตเมนต์ย่านบางนา ก่อนจบชีวิตหนีผิด แพทย์สุดยื้อสิ้นใจคู่ ด้าน น้องสาว เปิดปมสลด เล่าสาเหตุฝ่ายหญิงเลิกรา

เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.ณัฐธนนท์ นับงามธนเศรษฐ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.บางนา รับแจ้งเหตุหญิงถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิต ภายในซอยบางนาตราด 16 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลจุฬาฯ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.สุนิสา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี พนักงานร้านทองชื่อดังย่านบางนา สภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้น สีขาวคาดสีส้ม นุ่งกางเกงขายาว สีน้ำตาล มีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงเข้าขมับซ้าย 1 นัด นอนหงายจมกองเลือด

หนุ่มไรเดอร์ บุกยิงแฟนสาว

สลด 2 ศพ หนุ่มไรเดอร์ บุกยิงแฟนสาว หน้าอพาร์ตเมนต์ย่านบางนา ก่อนจบชีวิตหนีผิด แพทย์สุดยื้อสิ้นใจคู่

ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายพีระพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี อาชีพขับไรเดอร์ ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองบาดเจ็บสาหัส นอนจมกองเลือดอยู่กลางซอย พร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอกที่ใช้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่จึงบันทึกเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์

จากการสอบถาม น้องสาวฝ่ายหญิงผู้เสียชีวิต ให้การว่า พี่สาวและฝ่ายชายผู้ก่อเหตุ เคยคบหาเป็นแฟนอยู่ด้วยกันประมาณ 2 ปี ก่อนพี่สาวจะเลิกราแยกทางกับฝ่ายชายได้ 4-5 เดือน สาเหตุเพราะฝ่ายชายมักใช้อารมณ์ทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายพี่สาวอยู่บ่อยครั้ง มีการแจ้งความไว้หลักฐานที่ สน.บางนา

หนุ่มไรเดอร์ บุกยิงแฟนสาว

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บหลักฐาน

โดยช่วงเวลาที่พี่สาวแยกทางกับฝ่ายชาย แล้วย้ายมาพักอาศัยที่ห้องกับพ่อ ซึ่งอยู่อาพาร์ตเมนต์เดียวกัน ฝ่ายชายพยายามตามง้อขอคืนดีโดยตลอด แต่ไม่สำเร็จ กระทั่งฝ่ายชายมาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงพี่สาวเสียชีวิต หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุจึงวิ่งออกไปบริเวณกลางซอย ก่อนยิงตัวเองเพื่อหนีความผิด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้อายัดตัวผู้ก่อเหตุที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อควบคุมตัวไว้ไม่ให้หลบหนี และรอสวนสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

หนุ่มไรเดอร์ บุกยิงแฟนสาว

ต่อมาเวลา 03.30 น. ตำรวจ สน.บางนา รับแจ้งจากโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ว่านายพีระพล ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง น.ส.สุนิสา จนเสียชีวิต และพยายามหนีความผิด ขณะรักษาตัวแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
5

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
8

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
9

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
10

ใครบนไว้ไม่พลาด เลขเด็ด ‘โปเตโต้’ ของจริง เลขที่ให้ไว้ บอกดูดีเหมือนโชคช่วย