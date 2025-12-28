สลด 2 ศพ หนุ่มไรเดอร์ บุกยิงแฟนสาว หน้าอพาร์ตเมนต์ย่านบางนา ก่อนจบชีวิตหนีผิด แพทย์สุดยื้อสิ้นใจคู่ ด้าน น้องสาว เปิดปมสลด เล่าสาเหตุฝ่ายหญิงเลิกรา
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.ณัฐธนนท์ นับงามธนเศรษฐ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.บางนา รับแจ้งเหตุหญิงถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิต ภายในซอยบางนาตราด 16 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลจุฬาฯ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.สุนิสา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี พนักงานร้านทองชื่อดังย่านบางนา สภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้น สีขาวคาดสีส้ม นุ่งกางเกงขายาว สีน้ำตาล มีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงเข้าขมับซ้าย 1 นัด นอนหงายจมกองเลือด
ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายพีระพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี อาชีพขับไรเดอร์ ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองบาดเจ็บสาหัส นอนจมกองเลือดอยู่กลางซอย พร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอกที่ใช้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่จึงบันทึกเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์
จากการสอบถาม น้องสาวฝ่ายหญิงผู้เสียชีวิต ให้การว่า พี่สาวและฝ่ายชายผู้ก่อเหตุ เคยคบหาเป็นแฟนอยู่ด้วยกันประมาณ 2 ปี ก่อนพี่สาวจะเลิกราแยกทางกับฝ่ายชายได้ 4-5 เดือน สาเหตุเพราะฝ่ายชายมักใช้อารมณ์ทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายพี่สาวอยู่บ่อยครั้ง มีการแจ้งความไว้หลักฐานที่ สน.บางนา
โดยช่วงเวลาที่พี่สาวแยกทางกับฝ่ายชาย แล้วย้ายมาพักอาศัยที่ห้องกับพ่อ ซึ่งอยู่อาพาร์ตเมนต์เดียวกัน ฝ่ายชายพยายามตามง้อขอคืนดีโดยตลอด แต่ไม่สำเร็จ กระทั่งฝ่ายชายมาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงพี่สาวเสียชีวิต หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุจึงวิ่งออกไปบริเวณกลางซอย ก่อนยิงตัวเองเพื่อหนีความผิด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้อายัดตัวผู้ก่อเหตุที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อควบคุมตัวไว้ไม่ให้หลบหนี และรอสวนสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต่อมาเวลา 03.30 น. ตำรวจ สน.บางนา รับแจ้งจากโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ว่านายพีระพล ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง น.ส.สุนิสา จนเสียชีวิต และพยายามหนีความผิด ขณะรักษาตัวแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา