“พิจารณ์” ขอโทษ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.กทม. กะทันหัน เหตุถูกออกหมายจับเอี่ยวคดีใหญ่ ยันพรรคประชาชน ต้องปรับระบบคัดเลือก เพิ่มขั้นตอนตรวจประวัติอาชญากรรม-เครดิตยูโร ลั่นมีส้มไม่มีเทา ไม่ขอก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 29 ธ.ค.2568 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน แถลงกรณีเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.เขต 33 กทม. กะทันหันว่า

เมื่อ 07.00 น. ที่ผ่านมา ตนได้โทรศัพท์หา นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย) กทม. ถึงตารางการลงพื้นที่ในช่วงปีใหม่ ซึ่งนายบุญฤทธิ์เล่าให้ฟังว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเข้ามาตรวจค้นในที่พักอาศัย ตนเองจึงสอบถามเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งพบว่ามีการออกหมายจับเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.68 ในข้อกล่าวหาฟอกเงิน หลังจากที่พรรคได้รับทราบ จึงมีการหารือกับคณะกรรมการบริหารพรรค และมีความจำเป็นที่จะต้องรีบเปลี่ยนตัวผู้สมัคร

พรรคประชาชน ขอโทษ เผยเหตุเปลี่ยนตัว ผู้สมัคร สส.กทม.

“ผมกราบขอโทษพี่น้องประชาชนในเขตบางกอกน้อย-บางพลัดที่เราทำได้ไม่ดีในการคัดเลือกผู้สมัครมาเป็นตัวแทนของพรรคเข้าสู่การเลือกตั้ง”

นายพิจารณ์ กล่าวต่อว่า กระบวนการคัดสรรของพรรคประชาชน เราพัฒนาปรับปรุงในหลายด้านทุกการเลือกตั้ง รอบนี้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและเครดิตบูโร มีการประกาศชื่อผู้สมัครให้ประชาชนเข้ามาแสดงความเห็น ซึ่งจากการแสดงความคิดเห็นผู้สมัครในเขตนี้ไม่ได้พบข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น

โดยหมายจับออกเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.68 พรรคมีการทำไพรมารีโหวตในวันที่ 19 ธ.ค.68 และส่งผู้สมัครเข้าไปสมัครในวันที่ 27 ธ.ค.68 ไม่อาจทราบได้ว่ามีข้อกล่าวหาดังกล่าว จึงกราบขออภัยพี่น้องประชาชนอีกครั้ง เราจะเร่งหาผู้สมัครให้เร็วที่สุดเพื่อส่งผู้สมัครคนใหม่ให้ทันในวันที่ 31 ธ.ค.นี้

อดีตผู้สมัคร สส.กทม. แจ้งปมถูกออกหมายจับ

นายพิจารณ์ กล่าวว่า เพิ่งทราบเรื่องเมื่อช่วงเช้านี้ นายบุญฤทธิ์แจ้งตนเองผ่านโทรศัพท์ จึงได้มีการสอบถามพูดคุยในรายละเอียดและแจ้งให้ทราบว่าถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ พรรคจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัว เพื่อให้นายบุญฤทธิ์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พรรคประชาชนยืนยันว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรม

ส่วนที่พรรคประชาชน ระบุว่า “มีเราไม่มีเทา” เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้กระแสพรรคประชาชนลดลงหรือไม่ นายพิจารณ์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่เรายืนยันว่า “มีส้มไม่มีเทา” ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องปกป้องใคร ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมว่ากันไป

ขณะนี้ผู้สมัครถูกออกหมายจับแล้ว การออกหมายจับครั้งนี้คงไม่ได้มาเล่น ๆ คงจะมีการสืบสวนสอบสวนมาอยู่แล้ว ผู้สมัครต้องเข้ากระบวนการยุติธรรมต่อไป ขณะนี้อาจจะมีความเคลือบแคลงสงสัยจึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครทันที เพื่อให้ได้ผู้สมัครและตัวแทนพรรคที่จะให้ประชาชนเลือกอย่างดีที่สุด

ส่วนจะมีการตรวจสอบผู้สมัครคนอื่นๆ ด้วยหรือไม่ นายพิจารณ์ ยืนยันว่ากระบวนการคัดสรรผู้สมัครทำรอบคอบที่สุด ไม่ใช่แค่ระดับเขตแต่รวมถึงระดับบัญชีรายชื่อด้วย กระบวนการเลือกตั้งทุกครั้งพรรคพัฒนากระบวนการคัดสรรผู้สมัคร มีการอบรมและการประเมินการทำงาน สิ่งที่พรรคทำได้ในช่วงเวลาที่มีอยู่คือ การตรวจสอบในรายละเอียดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

พิจารณ์ กราบขอโทษประชาชนทำให้ผิดหวัง เปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.กทม. กะทันหัน เหตุถูกออกหมายจับ

ทั้งนี้ นายบุญฤทธิ์ ได้พยายามอธิบายว่าเขาเข้าไปเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เพื่อนดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งบริษัทนี้มีการส่งออกน้ำมันไปในต่างประเทศ เข้าใจว่าอาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตามหมายจับ ขอให้นายบุญฤทธิ์เข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ตนเอง

นายพิจารณ์ กล่าวต่อว่าในการคัดสรรผู้สมัคร เรามีผู้สมัครหลายคนที่เข้ามาอบรมสัมภาษณ์ บางคนอาจจะสมัครในเขตเลือกตั้งอื่น เราก็จะนำผู้สมัครเหล่านี้มาพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการไพรมารี่อีกครั้งหนึ่ง

พิจารณ์ ขออภัยทำประชาชนผิดหวัง

ครั้งนี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนผิดหวัง จึงกราบขออภัยอีกครั้งที่ผู้สมัครเราไม่สมบูรณ์แบบ 100% แต่ยืนยันได้ว่าพรรคประชาชน “มีส้มไม่มีเทา” มีเราจะต้องแก้ปัญหาทุจริต ทุนเทา สแกมเมอร์ เมื่อเราพบทันทีเราจะหาตัวผู้สมัครที่ดีที่สุดให้ประชาชนเลือก

“เมื่อพรรคประชาชนเข้าสู่อำนาจ เราจะไม่อ่อนข้อต่อทุนเทา การทุจริตคอรัปชั่น เพื่อพาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทยที่ไม่เทา เท่าเทียมกัน และเท่าทันโลก”

ทีมข่าวสดการเมือง 29 ธ.ค.68

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