หัวอกแม่ขอแสดงจุดยืน คุณหญิงหน่อย ลุกปกป้องศักดิ์ศรี น้องจินนี่ ลูกสาว ลั่นรับไม่ได้ คนทำผิดต้องรับผิดชอบต่อสังคมและกฎหมาย การแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องล้อเล่น

หัวอกแม่ก็ยอมไม่ได้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย คุณแม่ น้องจินนี่ ยศสุดา โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุด หลังจาก โดม ปกรณ์ ลัม ออกมาโพสต์คลิปยอมรับคอมเมนต์ถึงน้องจินนี่ลักษณะคุกคามทางเพศว่า

คุณหญิงหน่อย เดือดลุกปกป้องศักดิ์ศรี น้องจินนี่ ลูกสาว

“ดิฉันในฐานะแม่ ดิฉันขอแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่น ต่อกรณีการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของดิฉัน แม้ในช่วงนี้สภาพร่างกายของดิฉันจะไม่แข็งแรงนัก แต่ดิฉันจะนิ่งเฉยไม่ได้”

“เมื่อแม่เจ็บป่วย ลูกก็ช่วยไปทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พรรคและเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยความตั้งใจที่ดีต่อประเทศและองค์กร แต่กลับมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ”

คุณหญิงหน่อย ลุกปกป้องศักดิ์ศรี น้องจินนี่ ลูกสาว ลั่นรับไม่ได้

“ดิฉันต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่แม่ปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาวของดิฉัน และลูกผู้หญิงทุกคน อย่างถึงที่สุด ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ไม่ควรถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันเช่นนี้”

ไม่ได้ปกป้อง น้องจินนี่ ลูกสาวคนเดียว ยืนยันการคุกคามทางเพศ ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทย

“การแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องล้อเล่น แต่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมทางเพศ และเข้าข่ายการละเมิดและกระทำผิดกฎหมาย ”

“ดิฉันขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสียงปกป้องจินนี่ และแสดงจุดยืนเคียงข้างความถูกต้อง การออกมาเรียกร้องครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อจินนี่คนเดียว แต่เพื่อยืนยันว่าการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือกับใครก็ตาม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทย และผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองก่อไว้ทั้งทางสังคมและกฎหมายอย่างยุติธรรม”

ที่มา คุณหญิงสุดารัตน์

ทีมข่าวสด 30 ธ.ค.68

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