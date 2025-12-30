ต่อให้น้องเป็นผู้หญิงคนอื่นก็ไม่ควรพูด! หนุ่ม กรรชัย ลั่นตรงๆเตือนถึง โดม ปกรณ์ ยิ่งพูดแบบนี้ยิ่งไปกันใหญ่

จากกรณี โดม ปกรณ์ ลัม ออกมายอมรับว่าเป็นคนไปโพสต์ข้อความลักษณะคุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ยศสุดา ลูกสาว คุณหญิงสุดารัตน์ พร้อมทั้งขอโทษทำไปด้วยความเมา และไม่รู้ว่าน้องเป็นลูกสาว คุณหญิงสุดารัตน์ ขณะที่ พรรคไทยสร้างไทย เตรียมเอาผิด โดม ปกรณ์ ลัม เป็นรายแรก ประเดิม พ.ร.บ.​คอม และ คุกคามทางเพศ หลังจากไปคอมเมนต์ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับภาพ น้องจินนี่ ยศสุดา นั้น

โดย หนุ่ม กรรชัย กล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ตอนหนึ่งตอบถึงการมองการขอโทษของ โดม ยังไง ที่บอกว่ากึ่มๆที่เข้าไปแซว โดยไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ ว่า

หนุ่ม กรรชัย ลั่นตรงๆถึง โดม ปกรณ์ ลัม

“ถ้าอยากจะให้พี่บอกโดม พี่ก็จะบอกโดมว่า คำพูดที่ว่าไม่รู้เป็นลูกสาวคุณหญิง สุดารัตน์ ต่อให้ไม่ใช่ลูกสาวคุณหญิงหน่อย โดม ก็จะโพสต์แบบนี้ไม่ได้เหมือนกันไง”

“เพราะลูกตาสีตาสา โดม ก็โพสต์แบบนี้ไม่ได้ ไม่ใช่เป็นลูกคุณหญิงหน่อยแล้วจะโพสต์แบบนี้ไม่ได้ คนอื่นยิ่งไม่ควรจะโพสต์ด้วยซ้ำ ”

หนุ่ม กรรชัย เตือน โดม ปกรณ์

เตือน โดม ปกรณ์ ลัม ยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่

ส่วนที่บอกว่าไม่รู้น้องคนนี้เป็นใคร หนุ่ม กรรชัย กล่าวว่า “คำพูดนี้ก็ต้องไม่พูด พอบอกไม่รู้เป็นลูกคุณหญิงหน่อย เลยโพสต์ไม่ได้ เอ้า ถ้ารู้แต่แรกว่าไม่ใช่ลูกคุณหญิงหน่อยแต่เป็นผู้หญิงคนอื่น จะโพสต์อย่างนี้เหรอก็โพสต์ไม่ได้”

“ยิ่งพูดคำนี้ยิ่งไปกันใหญ่ สำหรับพี่นะ เพราะต่อให้น้องเป็นผู้หญิงคนอื่น ก็ไม่ควรพูดแบบนี้ไง เมาก็อีกเรื่อง ก็ต้องไปคุยฝั่งคุณหญิงหน่อยเขา หรือจะไปอะไรก็ว่ากันไปตอบไม่ได้ ”

ที่มา เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ทีมข่าวสด 30 ธ.ค.68

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