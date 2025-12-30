จินนี่ เปิดใจ ถูกคุกคามทางเพศ ลั่นการสื่อสารเช่นนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องปกติ หวังไม่ควรมีใครถูกกระทำหรือโดนถ้อยคำที่น่าอับอายอีก

วันที่ 30 ธ.ค.2568 น.ส.ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ หรือน้องจินนี่ ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ไอจี ถึงกรณี “โดม ปกรณ์ ลัม” โพสต์คลิปยอมรับคอมเมนต์คุกคามทางเพศ โดยระบุว่า

จากกรณีคอมเมนต์ที่เกิดขึ้น ดิฉันรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างยิ่ง ที่ในสังคมปัจจุบันยังมีชุดความคิดและการกระทำที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อมาจากบุคคลสาธารณะซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของคนจำนวนมาก

ดิฉันเข้าใจและยอมรับว่า การทำงานทางการเมืองไม่ว่า จะอยู่ในบทบาทไหนย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งในแง่บวกและลบ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความคิดเห็นทางการเมือง หากแต่เป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

วันนี้ดิฉันขอให้ความผิดพลาดนี้ เป็นกรณีศึกษา และขอออกมาพูด เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของทั้งตนเองและผู้หญิงทุกคน และเพื่อยืนยันว่า การสื่อสารที่ละเมิดและคุกคามทางเพศเช่นนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องปกติในสังคม

ดิฉันขอขอบพระคุณทุกข้อความ ทุกกำลังใจ ที่ส่งมา และ ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านมา ณ ที่นี้

ขอให้ทุกท่านมีความสุข กินอิ่ม นอนหลับ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีใหม่นี้และปีต่อๆ ไป จะไม่มีใคร ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัว หน้าที่ หรืออาชีพใด ต้องเผชิญกับการกระทำหรือถ้อยคำที่ทำให้รู้สึกอับอายแบบนี้อีก

จินนี่ โดม ปกรณ์ ลัม

https://www.khaosod.co.th/politics/news_10080642

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ทีมข่าวสด รายงาน 30 ธ.ค.2568

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