กองทัพเรือ สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปม ร.ท. ลวงสาววัย 23 ปี ไปแฟลตหลังเจอกันในสถานบันเทิง ก่อนขืนใจท้ายรถ ย้ำ ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด

วันที่ 30 ธ.ค.2568 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกระแสข่าวข้าราชการทหารเรือ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาต่อสตรี ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือจริง

ขณะนี้หน่วยต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว และพร้อมให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีอย่างเต็มที่

ร.ท.

กองทัพเรือ สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปม ร.ท. ลวงสาววัย 23 ปี ไปแฟลตหลังเจอกันในสถานบันเทิง ก่อนขืนใจท้ายรถ

กองทัพเรือ ขอยืนยันว่า แม้กรณีดังกล่าวจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่หากผลการตรวจสอบและกระบวนการทางกฎหมายปรากฏชัดว่ามีการกระทำความผิดจริง จะถือเป็นการประพฤติตนที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและวินัยทหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน

ทั้งนี้ กองทัพเรือจะดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปกับกระบวนการทางกฎหมาย และหากพบว่ากระทำความผิดจริง ก็จะลงโทษตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้น

ทั้งนี้ กองทัพเรือ ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ไม่มีนโยบายปกป้องหรือให้การเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดไม่ว่ากรณีใด

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