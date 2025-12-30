กองทัพเรือ สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปม ร.ท. ลวงสาววัย 23 ปี ไปแฟลตหลังเจอกันในสถานบันเทิง ก่อนขืนใจท้ายรถ ย้ำ ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด
วันที่ 30 ธ.ค.2568 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกระแสข่าวข้าราชการทหารเรือ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาต่อสตรี ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือจริง
ขณะนี้หน่วยต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว และพร้อมให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีอย่างเต็มที่
กองทัพเรือ ขอยืนยันว่า แม้กรณีดังกล่าวจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่หากผลการตรวจสอบและกระบวนการทางกฎหมายปรากฏชัดว่ามีการกระทำความผิดจริง จะถือเป็นการประพฤติตนที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและวินัยทหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน
ทั้งนี้ กองทัพเรือจะดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปกับกระบวนการทางกฎหมาย และหากพบว่ากระทำความผิดจริง ก็จะลงโทษตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้น
ทั้งนี้ กองทัพเรือ ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ไม่มีนโยบายปกป้องหรือให้การเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดไม่ว่ากรณีใด