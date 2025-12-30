ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก “ป้าแอน” แม่บ้านเดทตอล ยังปฏิเสธไม่ได้ตั้งใจวางยาเด็ก มีประวัติเคยก่อเหตุลักทรัพย์ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเดือนสิงหาคม 2567
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 ที่ สน.บางโพงพาง พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 ให้สัมภาษณ์ภายหลังการสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหา นางแอน หรือ “ป้าแอน” แม่บ้านผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และข้อหาปลอมปนอาหาร จากกรณีผสมสารฆ่าเชื้อในอาหารให้เด็กอายุ 2 ขวบรับประทาน โดยผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ภายหลังการสอบสวน พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลแขวงพระนครใต้ฝากขัง พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง และมีพฤติการณ์อาจก่อเหตุซ้ำ
ผบกน.5 ระบุว่า คดีนี้ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะรายการ โหนกระแส และ หนุ่ม กรรชัย ซึ่งช่วยให้ข้อมูลและพยานหลักฐานจำนวนมาก ทำให้การรวบรวมสำนวนเป็นไปอย่างรวดเร็วและรัดกุม
จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 ขณะไปทำงานเป็นแม่บ้าน และถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก แต่ให้รอลงอาญา
นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2568 ผู้ต้องหายังเคยก่อเหตุลักทรัพย์ในคอนโดย่านอ่อนนุช โดยผู้เสียหายรายหนึ่งชื่อ “โบว์” ไม่ได้แจ้งความในขณะนั้น แต่ภายหลังทราบข่าวคดีผสมสารฆ่าเชื้อให้เด็กกิน จึงเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมวางยาเช่นเดียวกันตั้งแต่ครั้งก่อน โชคดีที่ผู้เสียหายไม่รับประทานอาหารจากคนแปลกหน้า จึงไม่เกิดอันตราย และได้ตัดสินใจเดินทางมาแจ้งความเพิ่มเติมในวันนี้
ตำรวจยังเปิดเผยว่า ได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา จำนวน 2 เครื่อง เพื่อนำไปตรวจสอบข้อมูลการติดต่อและพฤติกรรมย้อนหลัง ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับคดีอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตำรวจขอให้ผู้เสียหายรายใดที่เคยถูกผู้ต้องหารายนี้กระทำในลักษณะเดียวกัน เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด