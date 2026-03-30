จับแล้วหนุ่มทำร้ายชิงทรัพย์ยายวัย78 ลั่นสำนึกผิด อยากกราบขอขมา หลังก่อเหตุเอาโทรศัพท์มือถือยายไปจำนำได้ 1,500 บาท เอาเงินไปซื้อยาเสพติดและปั่นสล็อต

ล่าสุด เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 มี.ค. 69 พ.ต.ท.เฉลิมฤทธิ์ ถาวร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนนทบุรี , พ.ต.ท.ธราธิป เพ็งขำ สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ได้ร่วมกับจับกุมตัวนายณัฐพงศ์ ต้นดอกไม้ หรือบอย อายุ 40 ปี ผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย ชิงทรัพย์นางมาลี อายุ 78 ปี

โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่ ห้องเช่า ชั้น 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พร้อมของกลาง คือ 1.เสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในวันก่อเหตุ 2.รองเท้า 3.ตั๋วจำนำโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย โดยแจ้งข้อกล่าวหา “ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน”

โดยภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา 02.06 น. วันที่ 28 มี.ค. 69 จับภาพคนร้ายเดินออกมาจากซอยที่ลงมือก่อเหตุ และเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหลังจากนั้นได้เรียกรถแท็กซี่ เพื่อขึ้นรถไปลงแถววัดทินกร ใกล้เคียงห้องเช่าของตนเอง และเข้าห้องตามปกติ

จากการสอบถาม นายณัฐพงศ์ ผู้ก่อเหตุ กล่าวว่า ตนไม่มีเงินจึงลงมือก่อเหตุ เห็นยายนอนอยู่คิดว่าจะเข้าไปล้วงกระเป๋าอย่างเดียว แต่ยายโวยวายตนเลยทำร้าย เอามือทุบและเตะ ตนรู้สึกสำนึกผิด อยากกราบขอขมาที่ทำไป หลังก่อเหตุเอาโทรศัพท์มือถือยายไปจำนำได้ 1,500 บาท เอาเงินไปซื้อยาเสพติดและปั่นสล็อต

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