“ศบก.” แจงยังไม่พบ 3 ลูกเรือ “มยุรีนารี” เนื่องจากตัวเรือไฟไหม้เสียหายหนัก ทำให้การค้นหาลำบาก ยัน กต.ไม่ทิ้งการช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 17.40 น.วันที่ 30 มี.ค. 2569 ที่ ทำเนียบรัฐบาล นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าว ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ว่า ที่ประชุมศบก.ได้หารือถึงแนวทางปรับปรุงการสื่อสารของศบก.
เพื่อให้ชี้แจงสถานการณ์และมาตรการของภาครัฐให้สื่อมวลชนและประชาชนได้เข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและมีเอกภาพมากขึ้น โดยแต่งตั้งโฆษกศบก.มาทำหน้าที่สื่อสารจากทุกหน่วยงาน เริ่มวันที่ 31 มี.ค.นี้ เป็นวันแรก
นายปาณิดล กล่าวถึงความคืบหน้าการค้าหา 3 ลูกเรือไทยบนเรือสินค้า “มยุรีนารี” ที่ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามและแจ้งความคืบหน้าให้รับทราบมาตลอด ซึ่งนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวเป็นระยะ
โดยเมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้หารือทางโทรศัพท์ กับรมว.ต่างประเทศโอมาน ในการช่วยลูกเรือไทยทั้ง 20 คน และได้ติดตาม 3ลูกเรือไทย ต่อมาวันที่ 15 มี.ค.ได้โทรศัพท์ หารือกับรมว.ต่างประเทศอิหร่าน เพื่อให้ติดตามช่วยเหลือลูกเรือ ซึ่งฝ่ายอิหร่านไม่ขัดข้องและจะประสานดำเนินการให้ทันที
ต่อมาวันที่ 19 มี.ค.ได้ขอให้เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เข้าพบ เพื่อย้ำการช่วย 3 ลูกเรือไทย จากนั้นวันที่ 24 มี.ค.กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ว่า ปฎิบัติการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมาน เข้าถึงเรือแล้วแต่ยังไม่รู้สถานภาพของลูกเรือทั้ง 3 คน
ต่อมาในวันที่ 26 มี.ค.ได้มีหนังสือถึงรมว.ต่างประเทศอิหร่านและโอมานถึงความคืบหน้าในการช่วยเรือไทยทั้ง 3 คนอีกครั้ง
นายปาณิดล กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการประสานจากบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นเจ้าของเรือมยุรีนารี ว่าบริษัทได้ว่าจ้างที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการค้นหาและการกู้ภัยขึ้นไปบนเรือ โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นให้ค้นหาในบริเวณที่ลูกเรือทั้ง 3 ราย อาจประสบเหตุ โดยทีมค้นหาได้ตรวจค้นพื้นที่บนเรือที่เข้าถึงได้อย่างละเอียด
เนื่องจากสภาพการที่ไม่เอื้ออำนวย ตัวเรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ และยังมีน้ำท่วมขังห้องเครื่องทำให้การค้นหาลำบาก โดยบริษัทค้นหาแจ้งว่าได้ค้นหาอย่างเต็มความสามารถ แต่ยังไม่พบลูกเรือทั้ง 3 คน บนเรือ โดยแจ้งให้ครอบครัวของลูกเรือรับทราบความคืบหน้า
ทั้งนี้กระทรวงต่างประเทศไม่ลดละในการตามหาลูกเรือทั้ง 3 คน และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การเจรจาโดยเร็วที่สุดและขอให้ความสำคัญกับลูกเรือและการเดินเรือสินค้า ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ