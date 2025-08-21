อิ๊งค์ ขึ้นไต่สวน คดีคลิปเสียงฮุนเซน กล่าวปฏิญาณตน เบิกความตามจริงทุกประการ หลัง เลขาธิการ สมช. เบิกความประมาณ 1 ชั่วโมง
เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 21 ส.ค.68 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขึ้นไต่สวน คดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของ สว. 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
น.ส.แพทองธาร ได้ปฏิญาณตนว่า “ข้าพเจ้านางสาวแพทองธาร ชินวัตร จะเบิกความตามจริงทุกประการ”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร เข้าไต่สวนเป็นลำดับที่ 2 ในฐานะผู้ถูกร้อง ต่อจากนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะพยาน ซึ่งใช้เวลาในการไต่สวนประมาณเกือบ 1 ชั่วโมง
โดยมี นายนภดล เทพพิทักษ์ และนายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ดำเนินการซักถามและพิจารณา