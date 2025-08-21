กรมธรณี เปิดสาเหตุ แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา ระดับความลึก 10 กิโลเมตร เกิดจากอะไร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 500 กิโลเมตร
วันที่ 21 ส.ค.2568 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 09.58 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) เกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.4 ที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตร
จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในทะเลบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 500 กิโลเมตร สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนสะกายในทะเลอันดามัน
ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงในกรุงเทพมหานครรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน โดยกรมทรัพยากรธรณีจะติดตามและรายงานสถานการณ์ต่อไป
- อ่านข่าว : แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา กรุงเทพฯ รับรู้แรงสั่นสะเทือน
- อ่านข่าว : เปิดพิกัดในกรุงเทพฯ รับรู้แรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว ทั้งบรรทัดทอง-สีลม
- อ่านข่าว : สาเหตุ แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา ทำไมตึกในกรุงเทพฯโยกตัว