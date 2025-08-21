กรมธรณี เปิดสาเหตุ แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา ระดับความลึก 10 กิโลเมตร เกิดจากอะไร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 500 กิโลเมตร

วันที่ 21 ส.ค.2568 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 09.58 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) เกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.4 ที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตร

จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในทะเลบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 500 กิโลเมตร สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนสะกายในทะเลอันดามัน

กรมธรณี เปิดสาเหตุ แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา ระดับความลึก 10 กิโลเมตร เกิดจากอะไร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 500 กิโลเมตร

กรมธรณี เปิดสาเหตุ แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา ระดับความลึก 10 กิโลเมตร เกิดจากอะไร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 500 กิโลเมตร

ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงในกรุงเทพมหานครรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน โดยกรมทรัพยากรธรณีจะติดตามและรายงานสถานการณ์ต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเมื่อ6ปี กาย-ฮารุ รีวิวไข่เจียวปูเจ๊ไฝ ราคาพันเดียว แต่จ่ายจริงเท่าไหร่
2

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
3

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
4

เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด
5

พยานลับ เผยชนวน สาววัย32 แทงเจ้าของร้านตามสั่งดับ เปิดวงจรปิด
6

ออม กรณ์นภัส - แม่ก้อย ร่ำไห้กลางงานแฟนไซน์ที่จีน ตร.รุดเคลียร์-แฟนๆสุดทน
7

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2568
8

หนุ่มโรตีเช่าเหมาโรงแรม 3 ปีจ่ายมัดจำร่วมล้าน แต่เข้าใช้งานไม่ได้
9

ก่อสร้างป่วน กัมพูชา 3 แสนคนกลับบ้าน ชี้แรงงาน 'ศรีลังกา' ดี แต่ค่าแรงสูงกว่าหลายเท่า
10

สำนักพระราชวัง เชิญปชช.ร่วม ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผ่านระบบออนไลน์