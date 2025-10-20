ทบ. ย้ำ กองทัพไทย ไม่เคยใช้อาวุธเคมี ชี้เขมร บิดเบือน เพื่อสร้างความเข้าใจผิด หวังขอเงินช่วยเหลือจากต่างชาติ
วันที่ 20 ต.ค.2568 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณี พล.อ.พร นรา เลขาธิการหน่วยงานแห่งชาติเพื่อการห้ามอาวุธเคมี นิวเคลียร์ ชีวภาพ และรังสี (NACW) ของกัมพูชาออกมาประกาศขอสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือจากนานาชาติ เพื่อนำไปใช้สำหรับภารกิจทำลายและกำจัดสารเคมีอันตรายมากกว่า 70 ชนิด ปนเปื้อนในพื้นที่ชายแดน โดยอ้างว่า เป็นผลตกค้างจากการสู้รบทางทหารกับไทยที่ใช้อาวุธเคมี รวมถึงกระสุนฟอสฟอรัสขาวระหว่างการต่อสู้เมื่อหลายเดือนก่อน
พล.ต.วินธัย กล่าวว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ปราศจากหลักฐานสนับสนุนและไม่มีน้ำหนักทางกฎหมาย ชี้แจงว่า ประเทศไทยไม่ได้มีปฏิบัติการที่ใช้อาวุธเคมี ส่วนกรณีของกระสุนฟอสฟอรัสขาว (WP) มีวัตถุประสงค์หลักใช้ในการสร้างควัน แสงสว่าง ระเบิด และเพลิง ไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอาวุธเคมีตามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention – CWC) รวมถึงไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศใดที่ห้ามการเก็บรักษาหรือการใช้งานกระสุนชนิดนี้ ประเทศไทยจึงสามารถเก็บรักษาและใช้ตามภารกิจทางทหารได้ภายใต้กรอบกฎหมายสากล
ทั้งนี้ การใช้กระสุน WP ของกองทัพบกไทยอยู่ภายใต้ระเบียบการควบคุมอย่างเข้มงวด ใช้ต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้น และไม่เคยมีการนำไปใช้เพื่อมุ่งทำลายชีวิตพลเรือนแต่อย่างใด
กองทัพบก เน้นย้ำว่า การปฏิบัติการทางทหารของประเทศไทย ไม่มีการใช้อาวุธเคมี ส่วนการใช้กระสุนฟอสฟอรัสขาว WP อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายสากลอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าการที่กัมพูชาเผยแพร่ข้อกล่าวหา มีความมุ่งหวังเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจผิดในเวทีสาธารณะเท่านั้น