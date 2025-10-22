ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท รีบตัดสินใจก่อน เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,950 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 22 ต.ค.2568 ปรับลดลง 2,100 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 64,950 บาท ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 10.37 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 64,050 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 64,150 บาท ตามประกาศครั้งที่ 6 ของวันนี้

ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 62,762.40 บาท ขายออกที่ราคา 64,950 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,129.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุป ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.2568

ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,050 บาท
• ขายออก บาทละ 64,150 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,762.4 บาท
• ขายออก บาทละ 64,950 บาท

ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 64,000 บาท
• ขายออก บาทละ 64,100 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,716.92 บาท
• ขายออก บาทละ 64,900 บาท

ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,900 บาท
• ขายออก บาทละ 64,000 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,625.96 บาท
• ขายออก บาทละ 64,800 บาท

ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,850 บาท
• ขายออก บาทละ 63,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,580.48 บาท
• ขายออก บาทละ 64,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,800 บาท
• ขายออก บาทละ 63,900 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,519.84 บาท
• ขายออก บาทละ 64,700 บาท

ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,650 บาท
• ขายออก บาทละ 63,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,383.4 บาท
• ขายออก บาทละ 64,550 บาท

