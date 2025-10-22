การไฟฟ้านครหลวง ประกาศดับไฟ วันที่ 23 ต.ค. 2568 จำนวน 13 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ริมถ.งามวงศ์วาน ริมถ.ประชาชื่น

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศเรื่อง มีความจำเป็นต้อง “ดับไฟ” ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กฟน. จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวให้กับบริเวณพื้นที่จำนวนทั้งหมด 13 จุด ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร

ริมถนนประชาชื่น เวลา 08.00 – 14.00 น.

ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 66, 68 และ 87, 89 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ถนนลาดกระบัง ซอยลาดกระบัง 36 เวลา 08.30 – 14.00 น.

ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณ จรัญสนิทวงศ์ 18, 20 เวลา 08.30 – 11.00 น.

ริมถนนงามวงศ์วาน เวลา 08.30 – 13.00 น.

ถนนคู้บอน บริเวณซอยคู้บอน 21 และริมถนนใกล้ซอยคู้บอน 21 เวลา 08.30 – 15.00 น.

นนทบุรี

ริมถนนประชาชื่น เวลา 08.00 – 14.00 น.

ริมถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (340) บริเวณ เลียบคลองขุนศรี เวลา 08.30 – 15.30 น

ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยสี่แยกบางพลู เวลา 08.30 – 15.30 น.

ถนนติวานนท์ ตั้งแต่ซอยติวานนท์ 7/1 เวลา 08.30 – 14.00 น.

สมุทรปราการ

ถนนกิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 41 เวลา 08.30 – 14.00 น.

ถนนกิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ซอยหมู่บ้านบุลาสิริ, พฤกษาวิลล์ เวลา 08.30 – 14.00 น.

ริมถนนพุทธรักษา บริเวณ หมู่บ้านปัญฐิญา ถึง ซอยแพรกษา 10/2 เวลา 08.00 – 15.30 น.

ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือ โทร.1130

