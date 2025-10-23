ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ผันผวน30ครั้ง ร่วงลงอีก เทียบราคาปิดวานนี้

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 30 ผันผวนขึ้นและลง อัปเดตล่าสุด ร่วงอีก เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,700 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 23 ต.ค.2568 ขยับลง เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 64,700 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 13.52 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,800 บาท ขายออกบาทละ 63,900 บาท ตามประกาศครั้งที่ 28 ประจำวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 62,519.84 บาท และมีราคาขายออกที่ 64,700 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,115.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์

 

สรุป ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.2568

ประกาศครั้งที่ 30
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,800 บาท
• ขายออก บาทละ 63,900 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,519.84 บาท
• ขายออก บาทละ 64,700 บาท

ประกาศครั้งที่ 29
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,850 บาท
• ขายออก บาทละ 63,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,580.48 บาท
• ขายออก บาทละ 64,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 28
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,900 บาท
• ขายออก บาทละ 64,000 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,625.96 บาท
• ขายออก บาทละ 64,800 บาท

ประกาศครั้งที่ 27
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,850 บาท
• ขายออก บาทละ 63,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,580.48 บาท
• ขายออก บาทละ 64,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 26
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,900 บาท
• ขายออก บาทละ 64,000 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,625.96 บาท
• ขายออก บาทละ 64,800 บาท

ประกาศครั้งที่ 25
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,950 บาท
• ขายออก บาทละ 64,050 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,671.44 บาท
• ขายออก บาทละ 64,850 บาท

ประกาศครั้งที่ 24
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,900 บาท
• ขายออก บาทละ 64,000 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,625.96 บาท
• ขายออก บาทละ 64,800 บาท

ประกาศครั้งที่ 23
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,850 บาท
• ขายออก บาทละ 63,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,580.48 บาท
• ขายออก บาทละ 64,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 22
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,900 บาท
• ขายออก บาทละ 64,000 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,625.96 บาท
• ขายออก บาทละ 64,800 บาท

ประกาศครั้งที่ 21
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,950 บาท
• ขายออก บาทละ 64,050 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,671.44 บาท
• ขายออก บาทละ 64,850 บาท

ประกาศครั้งที่ 20
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,900 บาท
• ขายออก บาทละ 64,000 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,625.96 บาท
• ขายออก บาทละ 64,800 บาท

ประกาศครั้งที่ 19
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,850 บาท
• ขายออก บาทละ 63,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,580.48 บาท
• ขายออก บาทละ 64,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 18
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,750 บาท
• ขายออก บาทละ 63,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,474.36 บาท
• ขายออก บาทละ 64,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 17
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,700 บาท
• ขายออก บาทละ 63,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,428.88 บาท
• ขายออก บาทละ 64,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 16
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,650 บาท
• ขายออก บาทละ 63,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,383.4 บาท
• ขายออก บาทละ 64,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 15
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,600 บาท
• ขายออก บาทละ 63,700 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,322.76 บาท
• ขายออก บาทละ 64,500 บาท

ประกาศครั้งที่ 14
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,550 บาท
• ขายออก บาทละ 63,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,277.28 บาท
• ขายออก บาทละ 64,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 13
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,500 บาท
• ขายออก บาทละ 63,600 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,231.8 บาท
• ขายออก บาทละ 64,400 บาท

ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,450 บาท
• ขายออก บาทละ 63,550 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,186.32 บาท
• ขายออก บาทละ 64,350 บาท

ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,500 บาท
• ขายออก บาทละ 63,600 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,231.8 บาท
• ขายออก บาทละ 64,400 บาท

ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,450 บาท
• ขายออก บาทละ 63,550 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,186.32 บาท
• ขายออก บาทละ 64,350 บาท

ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,500 บาท
• ขายออก บาทละ 63,600 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,231.8 บาท
• ขายออก บาทละ 64,400 บาท

ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,450 บาท
• ขายออก บาทละ 63,550 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,186.32 บาท
• ขายออก บาทละ 64,350 บาท

ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,500 บาท
• ขายออก บาทละ 63,600 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,231.8 บาท
• ขายออก บาทละ 64,400 บาท

ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,550 บาท
• ขายออก บาทละ 63,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,277.28 บาท
• ขายออก บาทละ 64,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,500 บาท
• ขายออก บาทละ 63,600 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,231.8 บาท
• ขายออก บาทละ 64,400 บาท

ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,450 บาท
• ขายออก บาทละ 63,550 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,186.32 บาท
• ขายออก บาทละ 64,350 บาท

ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,400 บาท
• ขายออก บาทละ 63,500 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,125.68 บาท
• ขายออก บาทละ 64,300 บาท

ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,350 บาท
• ขายออก บาทละ 63,450 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,080.2 บาท
• ขายออก บาทละ 64,250 บาท

ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,300 บาท
• ขายออก บาทละ 63,400 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,034.72 บาท
• ขายออก บาทละ 64,200 บาท

