ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ผันผวนอย่างหนัก 54 ครั้ง แต่ปิดตลาดอยู่ที่บวก เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน
วันที่ 23 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองวันนี้ผันผวนอย่างหนัก ถึง 54 ครั้ง ซึ่งปิดตลาดเมื่อเวลา 17.10 น. ทองคำแท่ง ราคารับซื้อ อยู่ที่ 63,850 บาท ราคาขายอยู่ที่ 63,950 บาท
ส่วนทองรูปพรรณปิดตลาด ราคารับซื้ออยู่ที่ 62,580.48 บาท ส่วนราคาขายอยู่ที่ 64,750 บาท ถึงแม้ว่าวันนี้ราคาจะผันผวนอย่างหนัก แต่ปิดตลาดก็ตีกลับมาอยู่ที่บวก 400 บาท เทียบกับเมื่อวาน (22 ต.ค.) ปิดตลาดลบอยู่ที่ 2,750 บาท
ที่มา : ทองคำราคา.com