ด่วน! พบลูกไฟปริศนา ขนาดใหญ่ลอยบนท้องฟ้า ก่อนระเบิดดังสนั่น พื้นที่ภาคกลางมองเห็นชัดมาก ทั้งภาพและเสียง เผยคลิปนาทีระเบิด

วันที่ 26 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ “สมาคมดาราศาสตร์ไทย” แจ้งว่า “พบลูกไฟใหญ่ มีเสียงระเบิดบนฟ้า พร้อมแรงสั่นสะเทือน เวลาประมาณ 00:30 น. ขณะนี้มีรายงานการพบเห็นจากหลายจังหวัดในภาคกลาง”

โดยในคอมเมนต์มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และพูดถึงลูกไฟที่เพิ่งเห็นบนท้องฟ้า พร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง บางคนบอกว่าเสียงระเบิดดังจนกำแพงสั่น หรือพื้นสั่น

ส่วนคนที่อยู่ใน กทม.บอกว่าเห็นชัดมาก ทั้งภาพและเสียง ขณะเดียวกันมีคนสามารถบันทึกคลิปไว้ได้จากกล้องหน้ารถ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นคลิปช่วงจังหวะที่ลูกไฟดังกล่าว สีฟ้า ลอยช้าๆ อยู่บนฟ้า ก่อนจะระเบิดจนแสงสว่างวาบแล้วหายไป

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไร จะเป็นอุกกาบาต หรือจะเป็นดาวตก แต่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

ขอบคุณคลิปจาก Anne Pabhasara Akkarapredee

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
3

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
4

หนุ่มมาฟอกไตที่คลินิก แค่บอกให้พยาบาลย้ายที่แทงเข็ม กลับโดนวีน โยนเข็มใส่ให้แทงเอง
5

อย่างตะลึง เจอซูชิเรืองแสงสีฟ้า แถมเป็นหน้าไข่หวาน ที่สั่งให้พนักงานทำใหม่ งงหนักคืออะไร?
6

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
7

กัน จอมพลัง พร้อมควักเงินส่วนตัวคืน บอสณวัฒน์ จ่อนั่งประธานมูลนิธิ
8

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
9

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศพรุ่งนี้ ทั้งเย็น-ทั้งฝน เปิดชื่อจังหวัดโดนเต็มๆ 
10

ดวงรอบสัปดาห์ - แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 2568)   