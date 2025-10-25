ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด

ด่วน! พบลูกไฟปริศนา ขนาดใหญ่ลอยบนท้องฟ้า ก่อนระเบิดดังสนั่น พื้นที่ภาคกลางมองเห็นชัดมาก ทั้งภาพและเสียง เผยคลิปนาทีระเบิด
วันที่ 26 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ “สมาคมดาราศาสตร์ไทย” แจ้งว่า “พบลูกไฟใหญ่ มีเสียงระเบิดบนฟ้า พร้อมแรงสั่นสะเทือน เวลาประมาณ 00:30 น. ขณะนี้มีรายงานการพบเห็นจากหลายจังหวัดในภาคกลาง”
โดยในคอมเมนต์มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และพูดถึงลูกไฟที่เพิ่งเห็นบนท้องฟ้า พร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง บางคนบอกว่าเสียงระเบิดดังจนกำแพงสั่น หรือพื้นสั่น
ส่วนคนที่อยู่ใน กทม.บอกว่าเห็นชัดมาก ทั้งภาพและเสียง ขณะเดียวกันมีคนสามารถบันทึกคลิปไว้ได้จากกล้องหน้ารถ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นคลิปช่วงจังหวะที่ลูกไฟดังกล่าว สีฟ้า ลอยช้าๆ อยู่บนฟ้า ก่อนจะระเบิดจนแสงสว่างวาบแล้วหายไป
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไร จะเป็นอุกกาบาต หรือจะเป็นดาวตก แต่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน
ขอบคุณคลิปจาก Anne Pabhasara Akkarapredee