สมาคมดาราศาสตร์ไทย เผย ลูกไฟที่พบเมื่อคืน ก่อนระเบิดสนั่น อาจเป็นสะเก็ดดาวหางโบราณ ที่แตกสลายไปเมื่อ 10,000 ปีก่อน ยันไม่เกี่ยวข้องกับดาวหางเลมมอน
กรณีเพจ “สมาคมดาราศาสตร์ไทย” รายงานว่า “พบลูกไฟใหญ่ มีเสียงระเบิดบนฟ้า พร้อมแรงสั่นสะเทือน เวลาประมาณ 00:30 น. ขณะนี้มีรายงานการพบเห็นจากหลายจังหวัดในภาคกลาง”
ล่าสุดเวลา 06.19น. วันที่ 26 ต.ค.2568 สมาคมดาราศาสตร์ไทย รายงานว่า ลูกไฟสว่างเมื่อคืน อาจเป็นสะเก็ดดาวหางโบราณ ที่แตกสลายไปเมื่อ 10,000 ปีก่อน โดยลูกไฟใหญ่บนฟ้าวันนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับดาวหางเลมมอน เพราะดาวหางห่างจากโลกกว่า 90 ล้านกิโลเมตร
สำหรับ ฝนดาวตกเทาริด (Taurid Meteor Shower) มีต้นกำเนิดจากดาวหาง 2P/Encke ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นซากขนาดใหญ่ของดาวหางโบราณขนาดใหญ่ 40 กิโลเมตรที่แตกสลายไปเมื่อราว 10,000 ปีก่อน
ฝนดาวตกเทาริดจะกลับมาให้ชมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และอาจมีจำนวนดาวตกสว่าง (fireballs) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจาก กลุ่มเศษฝุ่นจากดาวหาง 2P/Encke ที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีดึงให้รวมตัวกันหนาแน่นในอวกาศ
เมื่อโลกเคลื่อนผ่านบริเวณนี้ เราอาจเห็นจำนวนดาวตกมากขึ้น โดยเฉพาะดาวตกประเภทที่เคลื่อนช้าและมีความสว่างสูง เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี พ.ศ.2507, 2548 และ 2558 ข้อมูลคำนวณวงโคจรบ่งชี้ว่าอาจเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ (พ.ศ.2568)
ซึ่งซากที่แตกสลายเมื่อ 10,000 ปีก่อน ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นสายธารสะเก็ดดาว
สายธารบางส่วนถูกอิทธิพลแรงดึงดูดของดาวพฤหัสบดี ดึงให้รวมเข้ากันเป็นกระจุกสะเก็ดดาว
เมื่อโลกผ่านเข้าไปในกระจุกสะเก็ดดาวที่ว่านี้ ก็จะมีดาวตกและลูกไฟปรากฏบนฟ้าเพิ่มมากขึ้น