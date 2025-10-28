ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 7 แล้ว ร่วงลงแรงต่อเนื่อง ใครสนอย่าช้า เทียบราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 62,350 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 28 ต.ค.2568 ปรับลดลง 1,000 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 62,350 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association ณ เวลา 11.13 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,450 บาท ขายออก 61,550 บาท ตามประกาศครั้งที่ 6 ของวันนี้
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,215.52 บาท และมีราคาขายออกที่ 62,350 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 3,985.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.2568
ระกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,450 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,215.52 บาท
• ขายออก บาทละ 62,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,500 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,276.16 บาท
• ขายออก บาทละ 62,400 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,550 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,321.64 บาท
• ขายออก บาทละ 62,450 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,600 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,367.12 บาท
• ขายออก บาทละ 62,500 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,650 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,412.6 บาท
• ขายออก บาทละ 62,550 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,750 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,518.72 บาท
• ขายออก บาทละ 62,650 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,850 บาท
• ขายออก บาทละ 61,950 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,609.68 บาท
• ขายออก บาทละ 62,750 บาท