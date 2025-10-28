ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 17 ร่วงลงแรงไม่แผ่ว อัปเดตล่าสุด เทียบราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,700 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 28 ต.ค.2568 ดิ่งลงต่อเนื่อง 1,650 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 61,700 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 13.22 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,800.00 บาท ขายออก 60,900 บาท ตามประกาศครั้งที่ 17 ของวันนี้

สำหรับ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 59,578.80 บาท และมีราคาขายออกที่ 61,700 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 3,955.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุป ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.2568

ประกาศครั้งที่ 17
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,800.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,900 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,578.80 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท

ประกาศครั้งที่ 16
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 15
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,900.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,684.92 บาท
• ขายออก บาทละ 61,800 บาท

ประกาศครั้งที่ 14
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,950.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,050 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,730.40 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท

ประกาศครั้งที่ 13
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,000.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,775.88 บาท
• ขายออก บาทละ 61,900 บาท

ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,100.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,882.00 บาท
• ขายออก บาทละ 62,000 บาท

ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250.00 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050 บาท

ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350.00 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150. บาท

ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,400 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,170.04 บาท
• ขายออก บาทละ 62,300 บาท

ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,450 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,215.52 บาท
• ขายออก บาทละ 62,350 บาท

ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,500 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,276.16 บาท
• ขายออก บาทละ 62,400 บาท

ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,550 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,321.64 บาท
• ขายออก บาทละ 62,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,600 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,367.12 บาท
• ขายออก บาทละ 62,500 บาท

ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,650 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,412.6 บาท
• ขายออก บาทละ 62,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,750 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,518.72 บาท
• ขายออก บาทละ 62,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,850 บาท
• ขายออก บาทละ 61,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,609.68 บาท
• ขายออก บาทละ 62,750 บาท

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 17 ร่วงลงแรงไม่แผ่ว อัปเดตล่าสุด เทียบราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,700 บาท

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 17 ร่วงลงแรงไม่แผ่ว อัปเดตล่าสุด เทียบราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,700 บาท

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
3

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
4

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
7

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
8

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
9

รถดูดส้วมระเบิด สุดระทึก พนักงานบนรถเสื้อขาด ได้รับบาดเจ็บ (คลิป)
10

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง