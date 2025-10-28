ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 17 ร่วงลงแรงไม่แผ่ว อัปเดตล่าสุด เทียบราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,700 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 28 ต.ค.2568 ดิ่งลงต่อเนื่อง 1,650 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 61,700 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 13.22 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,800.00 บาท ขายออก 60,900 บาท ตามประกาศครั้งที่ 17 ของวันนี้
สำหรับ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 59,578.80 บาท และมีราคาขายออกที่ 61,700 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 3,955.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 17
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,800.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,900 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,578.80 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท
ประกาศครั้งที่ 16
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท
ประกาศครั้งที่ 15
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,900.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,684.92 บาท
• ขายออก บาทละ 61,800 บาท
ประกาศครั้งที่ 14
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,950.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,050 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,730.40 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท
ประกาศครั้งที่ 13
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,000.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,775.88 บาท
• ขายออก บาทละ 61,900 บาท
ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,100.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,882.00 บาท
• ขายออก บาทละ 62,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250.00 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350.00 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150. บาท
ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200.00 บาท
ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,400 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,170.04 บาท
• ขายออก บาทละ 62,300 บาท
ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,450 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,215.52 บาท
• ขายออก บาทละ 62,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,500 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,276.16 บาท
• ขายออก บาทละ 62,400 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,550 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,321.64 บาท
• ขายออก บาทละ 62,450 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,600 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,367.12 บาท
• ขายออก บาทละ 62,500 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,650 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,412.6 บาท
• ขายออก บาทละ 62,550 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,750 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,518.72 บาท
• ขายออก บาทละ 62,650 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,850 บาท
• ขายออก บาทละ 61,950 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,609.68 บาท
• ขายออก บาทละ 62,750 บาท