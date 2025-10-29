กระทรวงคมนาคม เปิดใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส รถโดยสารประจำทาง รถทัวร์ เรือ เช็กที่นี่ บริษัทไหนเข้าร่วมแล้วบ้าง เผย 4 เงื่อนไขการใช้สิทธิ
วันที่ 29 ต.ค.2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อ ผ่านโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ
กระทรวงคมนาคม พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ได้ทุกโหมดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัด เพื่อให้ทุกการเดินทางของคนไทย ประหยัด สะดวก และเท่าเทียม
โดยเปิดใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ครอบคลุมระบบขนส่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม เริ่มที่ ระบบรถไฟฟ้าในเมือง ประกอบด้วย รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีชมพู สายสีเหลือง สายสีเขียว (รวมส่วนต่อขยาย) สายสีแดง รถไฟฟ้าบีทีเอส และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
- อ่านข่าว : เปิดขึ้นตอน ใช้คนละครึ่งพลัส ซื้อบัตรรถไฟฟ้าบีทีเอส แบบที่ยวเดียว ผ่านเป๋าตัง
- อ่านข่าว : ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
ในส่วนของระบบขนส่งทางน้ำ ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่ระบบรถโดยสารประจำทาง ครอบคลุมรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการที่ได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก
รายชื่อบริษัทรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมแล้ว ณ วันที่ 27 ต.ค.2568 ดังนี้
- บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
- บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด
- บริษัท ศรีสุเทพขนส่ง จำกัด
- บริษัท ระยองทัวร์ จำกัด
- บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
- บริษัท แสวงบริการ จำกัด
โดยยังมี บริษัทรถโดยสารอีกหลายแห่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเมื่อพร้อมให้บริการ
เร่งเชื่อมระบบ “เป๋าตัง” ใช้คนละครึ่งพลัสได้ทุกขนส่ง
นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตนได้รับมอบนโยบายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เร่งบูรณาการระบบการชำระค่าโดยสารผ่านแอปฯเป๋าตังให้สมบูรณ์ และเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุด
ซึ่งโครงการคนละครึ่งพลัส คือ สัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน เพื่อให้ทุกการเดินทางมีภาครัฐอยู่เคียงข้าง ไม่ว่าขึ้นรถ ลงเรือ หรือใช้รถไฟฟ้า ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันทุกระบบ
เงื่อนไขการใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” สำหรับการเดินทาง มีดังนี้
- ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card)
- ชำระค่าโดยสารผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” โดยสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
- ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน
- ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
(หมายเหตุ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเติมเงินหรือเดินทางแบบเหมาจ่ายได้ในขณะนี้)