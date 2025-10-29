กระทรวงคมนาคม เปิดใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส รถโดยสารประจำทาง รถทัวร์ เรือ เช็กที่นี่ บริษัทไหนเข้าร่วมแล้วบ้าง เผย 4 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

วันที่ 29 ต.ค.2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อ ผ่านโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ

กระทรวงคมนาคม เปิดใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส รถโดยสารประจำทาง รถทัวร์ เรือ เช็กที่นี่ บริษัทไหนเข้าร่วมแล้วบ้าง เผย 4 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

กระทรวงคมนาคม พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ได้ทุกโหมดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัด เพื่อให้ทุกการเดินทางของคนไทย ประหยัด สะดวก และเท่าเทียม

โดยเปิดใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ครอบคลุมระบบขนส่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม เริ่มที่ ระบบรถไฟฟ้าในเมือง ประกอบด้วย รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีชมพู สายสีเหลือง สายสีเขียว (รวมส่วนต่อขยาย) สายสีแดง รถไฟฟ้าบีทีเอส และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

ในส่วนของระบบขนส่งทางน้ำ ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่ระบบรถโดยสารประจำทาง ครอบคลุมรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการที่ได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อบริษัทรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมแล้ว ณ วันที่ 27 ต.ค.2568 ดังนี้

  1. บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
  2. บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด
  3. บริษัท ศรีสุเทพขนส่ง จำกัด
  4. บริษัท ระยองทัวร์ จำกัด
  5. บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  6. บริษัท แสวงบริการ จำกัด

โดยยังมี บริษัทรถโดยสารอีกหลายแห่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเมื่อพร้อมให้บริการ

เร่งเชื่อมระบบ “เป๋าตัง” ใช้คนละครึ่งพลัสได้ทุกขนส่ง

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตนได้รับมอบนโยบายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เร่งบูรณาการระบบการชำระค่าโดยสารผ่านแอปฯเป๋าตังให้สมบูรณ์ และเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุด

ซึ่งโครงการคนละครึ่งพลัส คือ สัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน เพื่อให้ทุกการเดินทางมีภาครัฐอยู่เคียงข้าง ไม่ว่าขึ้นรถ ลงเรือ หรือใช้รถไฟฟ้า ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันทุกระบบ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” สำหรับการเดินทาง มีดังนี้

  1. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card)
  2. ชำระค่าโดยสารผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” โดยสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
  3. ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน
  4. ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

(หมายเหตุ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเติมเงินหรือเดินทางแบบเหมาจ่ายได้ในขณะนี้)

