ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งที่ 20 แล้ว ผันผวนขึ้นและลง ก่อนร่วงแรงอีก เทียบราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,750 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 30 ต.ค.2568 ร่วงลงแรง 600 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 61,750 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 12.17 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 60,850 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 60,950 บาท ตามประกาศครั้งที่ 20
ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 59,639.44 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 61,750 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 3,966.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 20
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท
ประกาศครั้งที่ 19
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,900.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,684.92 บาท
• ขายออก บาทละ 61,800 บาท
ประกาศครั้งที่ 18
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,950.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,050 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,730.40 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท
ประกาศครั้งที่ 17
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,000.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,775.88 บาท
• ขายออก บาทละ 61,900 บาท
ประกาศครั้งที่ 16
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,800.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,900 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,578.80 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท
ประกาศครั้งที่ 15
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท
ประกาศครั้งที่ 14
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,600.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,700 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,381.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท
ประกาศครั้งที่ 13
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท
ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,450.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,245.28 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,400.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,500 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,184.64 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท
ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,300.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,093.68 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,200.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,002.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,150.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,250 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 58,942.08 บาท
• ขายออก บาทละ 61,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,100.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,200 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 58,896.60 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,200.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,002.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,250.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,048.20 บาท
• ขายออก บาทละ 61,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,350.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,450.00 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,139.16 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,300.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,093.68 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,350.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,139.16 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,450 บาท
• ขายออก บาทละ 60,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,245.28 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท