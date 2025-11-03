ซูซูกิ จัดเคมเปญพิเศษ ฉลองยอดขาย SUZUKI JIMNY ออฟโรดขนาดเล็ก ทะลุ 220 คัน ลดราคาโหด คันละ 310,000 บาท มีจำนวนจำกัดแค่ 50 คัน เท่านั้น
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากเปิดตัวรถยนต์ ซูซูกิ จิมนี่ (SUZUKI JIMNY) ครั้งแรกเมื่อปี 2562 ปรากฏว่า สร้างกระแสการตอบรับให้กับลูกค้าชาวไทยอย่างมาก จนล่าสุดมียอดขายสะสมจนถึงปัจจุบัน 220 คัน
ล่าสุดบริษัท ฉลองความสำเร็จด้วยการจัดแคมเปญพิเศษ “Legendary Deal of the Year” ด้วยการมอบราคาพิเศษแบบจำนวนจำกัดเพียง 50 คัน ให้กับลูกค้าที่สนใจการเป็นเจ้าของรถยนต์ที่เป็นตำนานรุ่นนี้
อีกทั้งยังมอบความคุ้มค่าและความภาคภูมิใจสูงสุดด้วยแพ็คเกจ SUZUKI WORRY FREE PROGRAM ให้กับผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นตำนานบทใหม่ไปกับ SUZUKI JIMNY
โดยทำราคาพิเศษสำหรับซูซูกิ จิมนี่ ภายใต้แคมเปญ SUZUKI JIMNY Legendary Deal of the Year จำนวนจำกัด 50 คัน
รุ่นเกียร์อัตโนมัติ สี MONO TONE จากราคา 1,760,000 บาท ลดลง 310,000 บาท เหลือ 1,450,000 บาท
รุ่นเกียร์อัตโนมัติ สี TWO TONE จากราคา 1,790,000 บาท ลดลง 310,000 บาท เหลือ 1,480,000 บาท
สำหรับ SUZUKI JIMNY คือ รถยนต์ในฝันของใครหลายคน และยังเป็นสัญลักษณ์ของการผจญภัยที่ไม่มีวันสิ้นสุด มีสีให้เลือกทั้งหมด 7 สี แบ่งออกเป็น สีโมโนโทน จำนวน 4 สี ได้แก่ สี Solid Jungle Green, สี Pearl Bluish Black, สี Solid Medium Gray และ สี White
สีทูโทน สี Solid Kinetic Yellow with Pearl Bluish Black สี Metallic Brisk Blue with Pearl Bluish Black และ สี Metallic Chiffon Ivory with Pearl Bluish Black รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรก และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 7 ปี พบที่กับรถได้โชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิทั้ง 86 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
SUZUKI JIMNY ถือเป็นรถยนต์สไตล์ออฟโรดขนาดเล็ก ที่มอบความโดดเด่น ทั้งในเรื่องของดีไซน์และสมรรถนะการขับขี่แบบ Authentic 4WD พร้อมใช้งานในทุกสภาพการขับขี่และภูมิประเทศที่หลากหลายตอบโจทย์การใช้งาน ‘อย่างมืออาชีพ’ ตอบสนองความต้องการของคนที่ชื่นชอบรถยนต์ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถยนต์สไตล์ออฟโรดของซูซูกิ
มาพร้อมขุมพลัง เครื่องยนต์เบนซิน รหัส K15B แบบ 4 สูบ ขนาด 1.5 ลิตร กำลังสูงสุด 102 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 130 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที จับคู่เกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ALLGRIP PRO และ Low Transfer Gear ที่สามารถปรับการทำงานระหว่างระบบขับเคลื่อน 4 ล้อและ 2 ล้อได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control และยังขับขี่คล่องตัวด้วยรัศมีวงเลี้ยว 4.9 เมตร
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ