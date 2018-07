เจาะลึกรถสวยมาประชันงาน‘ออโต ซาลอน’

เปิดงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออโต ซาลอน ของค่ายคอร์โน แอนด์ แนช งานโชว์ที่นักเลงรถสายแต่งซิ่ง แต่งสวย ต่างเฝ้ารอคอย ได้รับการการันตี จากผู้จัดงานโตเกียว ออโต ซาลอน ว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ประเทศญี่ปุ่น

มีค่ายรถ สำนักแต่งรถ ผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถ มาร่วมออกบูธให้เลือกซื้อ เลือกชมกันอย่างเต็มที่ กว่า 150 บูธ ในปีนี้ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 6 แต่เป็นครั้งแรกที่ได้ให้ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละค่าย สามารถขายรถที่นำมาตกแต่งพิเศษภายในงาน เรียกว่าถ้าถูกใจคันที่โชว์อยู่ ก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยทันที ที่สำคัญเมื่อจองรถภายในงานแล้ว มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์ “ซูซูกิ สวิฟต์ ออโต ซาลอน อิดิชั่น” 1 คัน มูลค่าประมาณ 700,000 บาท อีกด้วย

‘ข่าวสด ยานยนต์’อาสาพาแฟนานุแฟนทุกท่าน ไปเยี่ยมชมภายในงาน ว่ามีไฮไลต์อะไรที่ไม่ควรพลาดกันบ้าง ก่อนอื่นต้องซื้อตั๋วเข้างานราคา 100 บาท กำบัตรไว้ให้แน่นอย่าให้หล่นหายไปไหน เพราะนอกจากใช้เข้าไปในงานแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมที่พัก จำนวน 3 รางวัล

เดินเข้าประตูกลางของฮอลล์ 2 พบกับ สุดยอดรถแต่งจากแดนอาทิตย์อุทัย ที่เผยโฉมครั้งแรกในประเทศไทย หลังเสร็จจากงานโตเกียว ออโต ซาลอนมาหมาดๆ จอดเรียงรายรอให้แวะไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิด มีตั้งแต่รถยนต์แต่งพิเศษระดับ “คัสตอมคาร์” หนึ่งเดียวในโลก หรือจะจากสำนักเเต่งรถยนต์ ที่ปรับจูนให้รถแต่ละคันได้ทั้งความงาม และความเเรง

อาทิ “HONDA NSX Modulo (ฮอนด้า เอ็นเอสเอ็กซ์ โมดูโล่)”สปอร์ตคาร์ที่กำลังเป็นที่สนใจจากผู้ชื่นชอบรถยนต์ทั่วโลก” ,“TOYOTA VITABON-GO VR38 (โตโยต้า ไวเทบอลโก วีอาร์38)” สุดยอดรถเอ็มพีวีหนึ่งเดียวที่โมดิฟายแบไม่เคยมีมาก่อนด้วยการใช้เครื่องของ GT-R R35 เพื่อสร้างพลังให้เหนือกว่ารถในกลุ่มเดียวกันทุกคัน”, “MAZDA RX7 BN SPORT B.L.S FD3S (มาสด้า อาร์เอ็กซ์7 บีเอ็น สปอร์ต)” สวมชุดบอดี้พาร์ทสุดงามจากสำนักเเต่งบีเอ็น-สปอร์ต

“NISSAN 4 TURBO SILVIA QUAD EYES (นิสสัน 4 เทอร์โบ ซิลเวีย ควอด อายส์)”ที่อัดแน่นด้วยขุมพลังจากเทอร์โทถึง 4 ลูก !” ,“SUZUKI Monster SPORT ZC33S (ซูกิ สวิฟท์ มอนส์เตอร์ สปอร์ต)”มาแบบชุดแต่งเต็มพิกัด ทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันจนถึงพลังอันมหาศาลที่สร้างให้ซูซูกิ สวิฟท์ คันนี้เป็นเทพแห่งรถขนาดเล็กอย่างแท้จริง

“NISSAN Tommy kaira R Concept (นิสสัน ทอมมี่ ไคร่า อาร์ คอนเซ็ปต์)” ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ชุดบอดดี้พาร์ทล่าสุด

“TOYOTA 86 WIDE BODY ROHAN G-CANDY (โตโยต้า 86 ไวด์บอดี้ โรฮาน จีเเคนดี้)” งานศิลปะสุดเลอค่าที่นอกจากความงามก็ยังเซ็ตอัพเพื่อให้ดริฟท์ได้ด้วย

“AUDI BALANCE IT R8 (อาวดี้ อาร์8 บาลานซ์ อิท)” ซึ่งติดตั้งชุดบอดี้พาร์ทที่ยกระดับความเป็นหรูหราขึ้นอีกระดับ

ผ่านโซนรถแต่งเข้าไปด้านใน เป็นกลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งจากหลากหลายสำนัก และมากมายผลิตภัณพ์ ทั้งงานของผู้ผลิตคนไทย และผู้นำเข้าอุปกรณ์โมดิฟายรถยนต์ ที่นักเลงรถแต่ง ได้ยินชื่นชั้นแล้วต้องอยากมาดูของจริง อาทิ “Oak Club (โอ๊ค คลับ)” “MONZA SHOP (มอนซ่า ช็อป)” “BRC CLUTCH (บีอาร์ซี คลัทช์)” “PPK Racing (พีพีเค เรซซิ่ง” “Aek Garage (เอก การาจ)” เป็นต้น เรียกว่ามีให้ได้แต่งรถได้ทั้งคัน ภายนอก ภายใน ช่วงล่าง เครื่องยนต์ เต็มพิกัด

ขยับเข้าไปด้านในอีกนิด จะพบกับค่ายสองล้อ ที่นำบิ๊กไบค์รุ่นตกแต่งพิเศษ มาให้ไบเกอร์คนไทย ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด ทั้งค่ายยุโรป-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะค่ายยามาฮ่า ที่นำทัพบิ๊กไบค์ สไตล์สปอร์ต และสกู๊ตเตอร์ ส่งตรงจากบริษัทแม่แบบชนิดตั้งแต่รุ่นสำหรับผู้เริ่มต้น 400 ซีซี. ไปจนถึงตัวใหญ่สุด รวมถึงสายตรง DNA จากสนามแข่ง Moto GP อันเลื่องชื่อ “Yamaha YZF-R1”(ยามาฮ่า วายแซดเอฟ-อาร์1) ลายกราฟฟิกฉลอง 60 ปี ที่ แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ ยามาฮ่า เวฟรันเนอร์ และยามาฮ่า ไรเดอร์คลับ เจ – เจตริน วรรธนะสิน เลือกไว้เป็นพาหนะคู่ใจ

มาถึงไฮไลต์อีกอย่างหนึ่งของงานในปีนี้ คือค่ายรถยนต์ที่อยู่ด้านในสุดของฮอลล์ ค่ายแรกที่ประจันหน้าอยู่ข้างเวทีกลาง ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ

ค่ายซูม ซูม “Mazda” มาสด้า ปีนี้จัดหนักพิเศษทั้งการจัดบูธที่มีการตกแต่งสุดพิเศษ ทีมแข่งรถระดับแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขันรายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ ส่ง “มาสด้า 2” เครื่องยนต์ดีเซล สกายแอคทีฟ 2 คัน และ “นักแข่งจากทีมมาสด้า” “มานะ พรศิริเชิด” มาพบปะกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมมี “รถแต่ง” มาสด้า 2, 3, cx3, และ cx5 พร้อมชุดแต่งแท้จากประเทศญี่ปุ่น รวมถึง รถสปอร์ตโรดสเตอร์มาสด้า MX-5 RF เกียร์ธรรมดา ให้เหล่าสาวกค่ายซูม ซูมหัวใจสปอร์ตได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

“Millennium Auto Group” นำ “BMW X4” มาให้ลูกค้าได้เลือกเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ ด้วยแคมเปญ ผ่อน 0% 5ปี ฟรีประกันภัย 5 ปี ฟรี Warrantee อีก 5 ปี และยังมีโปรโมชั่นร่วมกับ BMW Thailand อาทิ ออกรถในงานลุ้นจับสลากส่วนลดสูงสุดหนึ่งล้านบาทอีกด้วย

“Honda Modulo” ของค่าย ฮอนด้า นำ ฮอนด้า เอชอาร์วี ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ มาให้คนไทยได้ชมรายละเอียดต่างๆ เปรียบเทียบอุปกรณ์, แคมเปญ, ส่วนลด อย่างเต็มที่ พร้อมให้ตัดสินใจจองภายในงานได้ทันที หรือจะเลือกโปรโมชั่นพิเศษ จาก Honda Modulo สำนักแต่งอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของแฟนฮอนด้าในระดับโลก

นำเสนอชุดแต่งต่างๆ พร้อมสมาร์ทพรีเมี่ยมแพ็คเกจ และห้ามพลาดเด็ดขาดกับการพบ “มร.ทซึจิยะ เคอิจิ” นักแข่งที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทั้งในประเทศญี่ปุ่น และในอีกหลายรายการแข่งทั่วโลก จากความสามารถในการขับ Drift จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “Drift King”

เดินวนกลับมาด้านขวามือ พบกับ“Suzuki” นำรถธงที่แฟนพันธุ์แท้รถเล็กเทใจให้ ซูซูกิ สวิฟต์ จัดมาจอดเรียงรายเต็มบูธ หลากสีสัน พร้อมนำรถแต่งระดับเทพจากผู้ใช้ และชุดแต่งเด็ดๆ มาโชว์ในงานเพื่อให้เป็นแรงบัลดาลใจสำหรับคนชอบซูซูกิ หรือไว้เป็นไกด์ไลน์ ให้ใครนำไปตกแต่งให้สวยงามตามสไตล์ตัวเอง ส่วนใครที่สนใจอุปกรณ์ตกแต่ง มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งโดยเฉพาะในงาน ส่วนลูกค้าที่จับจองซูซูกิ สวิฟต์ วันนี้ ยังได้รับคูปองเติมน้ำมันฟรี 4 เดือน มูลค่า 20,000 บาท ไปขับฉุยฉายสบายใจ

บูธต่อมาเป็นค่ายพี่ใหญ่ “Toyota” มาพร้อมกับสำนักแต่ง “TRD” อันเลื่องชื่อ จัดเต็มให้สาวก โตโยต้า ได้พบกับรถยนต์ที่ตกแต่งพิเศษ เริ่มกันที่ “C-HR Groove by TRD Concept” รถยนต์ครอสโอเวอร์ใหม่ล่าสุด ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการตกแต่งภายใต้แนวคิด “Fashionable in blue sky with a dash of hot pink” ให้ความรู้สึกถึงสีสันแห่งความงดงามของท้องทะเลบาฮามาส หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่มาในโทนสีฟ้าชมพู ผสมผสานอย่างลงตัวกับชุดแต่ง TRD Sportivo

“Yaris TRD” เสริมความเข้มด้วยชุดตกแต่งทีอาร์ดี Black Edition อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก สปอยเลอร์หน้าและหลัง เพิ่มความโฉบเฉี่ยว ดุดัน ในโทนสีดำตัดลายเส้นสีเหลือง

“Hilux Revo TRD” ขับเคลื่อน 4 ล้อ รถปิกอัพคันเท่ เติมชุดแต่งพิเศษรอบคัน กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งดุดัน พร้อมสร้างความแตกต่าง ด้วยลายเส้นสปอร์ตรอบคันสีแดง-ดำด้าน ล้อแมกซ์ลายใหม่ 18 นิ้ว

“Hilux Revo TRD Cross Country 2018” ขับเคลื่อน4ล้อ มาพร้อมกับเอกลักษณ์และดีไซน์สไตล์สปอร์ตพร้อมด้วย สมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมที่พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียในรายการ ASIA Cross Country 2018

Panda Version Hilux Revo สี่ประตู กับคอนเซปต์ยอดนิยม Two-tone สีขาว-ดำ ให้อารมณ์สปอร์ตโดดเด่น เพิ่มความดุดันด้วยเคฟล่าที่ฝากระโปรงหน้า แก้มด้านข้าง และประตูหลังซ้ายขวา รวมทั้งล้อแมกซ์ 18 นิ้ว สีขาว เพิ่มอารมณ์สปอร์ต

ZAAP Version อีกหนึ่งผลงานการตกแต่ง Hilux Revo สี่ประตู ในคอนเซปต์ สีสันสุด Zaap เพิ่มความโฉบเฉี่ยวด้วยชุดตกแต่งเคฟล่าที่ฝากระโปรงหน้า ท้ายกระบะ และแก็ปหลังคา ที่ตัดกับตัวรถสีชมพู มาพร้อมกับล้อแมกซ์ 18 นิ้ว และติดตั้ง X bar ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในห้องโดยสาร

ติดๆ กันเป็นบูธของค่าย “Isuzu” พบไฮไลท์ทั้ง “Isuzu X Series” รถปิ๊กอัพสไตล์สปอร์ต, “Isuzu Red Spirit”: กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของ “Isuzu” มีรถแต่งพิเศษมาแสดงในงาน 7 คัน เป็นรถตกแต่งพิเศษ นำโดย “Isuzu X Series Speed”, “.Isuzu X Series Speed Cab 4”, “Isuzu X Series Hi-Lander” และ “Isuzu V-Cross Max 4×4” หรือจะเป็น อีซูซุแต่งพิเศษจากสำนักแต่งชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น รถกระบะ Isuzu 1,050 แรงม้า, รถ Isuzu Speed Cab 4 พร้อมทำเครื่องเสียงกว่าล้านบาท และ รถกระบะ Isuzu ที่โมดิฟายเสริมสมรรถนะกว่า 2 ล้านบาท

สุดท้ายวนกลับมาที่ข้างเวทีกลางอีกด้านหนึ่ง จะได้เจอกับบูธของค่าย “Nissan” จัดแสดง นิสสัน จีที-อาร์ พรีเมียม อิดิชั่น รุ่นปี 2018 (Nissan GT-R Premium Edition 2018) ซูเปอร์สปอร์ตคาร์ที่ได้รับการพัฒนาและปรับแต่งด้านวิศวกรรมด้วยประสบการณ์การพัฒนารถแข่งในวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกที่มีมากว่า 35 ปี ของนิสสัน

ส่วนแฟนๆ จีที-อาร์ ผู้ที่ต้องการทดสอบความเร็ว และสัมผัสความตื่นเต้น สามารถร่วมประสบการณ์ขับขี่ผ่าน แกรน ทัวริสโม เรซซิ่ง พอร์ต (Gran Turismo Racing Pod) ซึ่งให้ความรู้สึกใกล้เคียงการขับขี่จีที-อาร์ แบบเสมือนจริง

และใครที่สนใจชุดตกแต่งพิเศษ นิสสัน ได้จัดชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโรงงาน อาทิ ชุดแต่ง“แอร์โร คิท” (Aero Kit) สำหรับนิสสัน โน้ต ที่ให้รูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ต และเสริมความโดดเด่น พร้อมการรับประกัน 3 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตร

ส่วนนิสสัน อัลเมร่า มาพร้อมชุดแต่งแบบ “แวลู แพคเกจ” (Value Package) หรือชุดสุดคุ้ม นอกจากนี้ ยังจัดแสดงนาวารา แบล็คอิดิชั่น (Black Edition) และเอ็กซ์เทรล 2.0 รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น (Limited Edition) ให้เลือกอีกด้วย

ภายในงานนอกจากจะมีรถแต่ง และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายทุกวัน อาทิ การแสดงนิจจาชื่อดังจากแดนปลาดิบ “เอโดะ วันเดอร์แลนด์” ในปีนี้มาในชื่อชุด นครมายาพันปี ระบำจิ้งจอก”

หรือจะเป็นสาวสวย “เรซควีน เจแปน” จากประเทศญี่ปุ่น “เซ็กซี่ คาร์วอช” นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนรักรถ คาร์คลับ ต่างๆ มารวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ อุปกรณ์แต่งรถของรถยนต์ในคลับของตัวเองในกิจกรรม “คาร์คลับ มิตติ้ง” ทุกวันตลอดการจัดงาน

สำหรับผู้ที่เข้าชมงานแล้ว เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ครบ 1,000 บาทแล้ว มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำนัลเงินสด เพื่อใช้ซื้อสินค้าได้ทันที สรุปรวมมูลค่าของรางวัล ทั้งจากการซื้อบัตรเข้างาน ซื้อรถในงาน และซื้อสินค้าในงานมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาทกันเลยทีเดียว

งาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออโต ซาลอน” จัดที่อาคาร์ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.นี้ นักเลงรถสายแต่งซิ่ง แต่งสวย หากพลาด!!!