ยัวบอยทีเจ ปลื้มรับพรีเซ็นเตอร์ “New Honda Zoomer-X” แนะเป็นวัยรุ่นต้องกล้าสนุกนอกกรอบ

“ยัวบอยทีเจ” ปลื้มรับพรีเซ็นเตอร์ “New Honda Zoomer-X” – แร็ปเปอร์หนุ่มสุดฮอต “ยัวบอยทีเจ” เผยรู้สึกดีใจที่สุดในชีวิต หลังได้รับโอกาสเป็นพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรกของตัวเองให้กับรถจักรยานยนต์ New Honda Zoomer-X ใหม่ แนะเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ต้องกล้าคิดนอกกรอบ อย่าให้อะไรมาหยุดไอเดียสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ถ้ามั่นใจแล้วก็ออกมาสนุกด้วยกัน

ออกอาการดีใจสุดๆ สำหรับศิลปินแร็ปเปอร์ที่กำลังมาแรง “ยัวบอยทีเจ” จิรายุทธ ผโลประการ หลังค่ายสองล้อ เอ.พี.ฮอนด้า ภายใต้แนวคิดแบรนด์ What Stops You มุ่งไป อย่าให้อะไรมาหยุด ดึงมาร่วมงานเป็นพรีเซ็นเตอร์ ในงานเปิดตัวรถจักรยานยนต์ New Honda Zoomer-X ใหม่ ในคอนเซ็ปต์ “Unblocker We Are #ออกมาดิ” ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า ขอขอบคุณที่ให้โอกาส ด้วยบุคลิกที่ตรงกับภาพลักษณ์ของตัวรถ ตั้งเป้าขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

“รู้สึกดีใจมากๆ ครับ เป็นความดีใจที่สุดแล้วก็ว่าได้ สำหรับผมที่ได้รับงานเป็นพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรก ขอบคุณทางผู้บริหาร เอ.พี.ฮอนด้า ที่ให้โอกาส เขาคงมองเห็นคาแรคเตอร์ของตัวผมที่ค่อนข้างจะเป็นคนสนุก ชอบคิดอะไรนอกกรอบ ตรงกับแนวคิดของ New Honda Zoomer-X ใหม่ ที่ท้าทายวัยรุ่นให้ออกมาปล่อยของ ใครรู้ตัวว่ามีดีด้านไหน ก็ออกมาดิ ออกมาแสดงพลังของคุณให้โลกเห็น”

“นอกจากเป็นพรีเซ็นเตอร์แล้ว ผมยังได้ร่วมร้องเพลงและถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ด้วย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Unblocker We Are #ออกมาดิ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คนรุ่นใหม่ได้ดูมากๆ ลองคลิ๊กเข้าไปชมแล้วคุณจะรู้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีพลังจริงๆ

ยิ่งกล้าคิดนอกกรอบจากสิ่งที่เคยมี ที่เคยเป็น จะสามารถสร้างบันดาลใจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าคุณจะมีตัวตนแบบไหน จะชอบวิ่งมาราธอน เต้น Cover Dance หรือมีความโดดเด่นด้านเกมส์ eSport ออนไลน์ อยากให้แสดงความสนุกออกมา ออกมาดิ ออกมามันส์ด้วยกัน”

เกี่ยวกับ New Honda Zoomer-X ใหม่ มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Unblocker We Are #ออกมาดิ” รถ Naked AT ยอดนิยมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความแตกต่าง ผ่านการออกแบบพื้นที่ใช้สอย Free Space ที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ สามารถเติมเต็มความสนุกพร้อมออกไปลุยกิจกรรมได้ทุกที่

โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Honda Smart Technology เครื่องยนต์ eSP สูบเดียว ขนาด 110 ซีซี ระบบหัวฉีด PGM-FI ทำงานร่วมกับระบบ Idling Stop System ค่าไอเสียผ่านมาตรฐานระดับ 7 หรือยูโร 4 รองรับน้ำมัน E20 ได้ มีตัวเลือก 4 สี คือ แดง-ดำ, เหลือง-ดำ, ขาว-ดำ และดำ ราคาแนะนำ 55,700 บาท วางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้สนใจ New Honda Zoomer-X ใหม่ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hondabike.me/ZoomerX-PR และที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับชมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ Zoomer-X-UNBLOCKER WE AREได้ที่ลิ้งก์ https://hondabike.me/ZoomerX-PRclip

รวมถึงติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.aphonda.co.th YouTube : HondaMotorcycleTHA และแฟนเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/hondamotorcyclethailand