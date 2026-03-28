รวบโจ๋ 20 “แก๊งตัวลาย” ตระเวนลักจยย. ทั่วสมุทรสาคร ส่งขาย สปป.ลาว คันละ 1 หมื่น หาเงินเที่ยวเตร่ แข่งรถ เผยกล้องจับชัดจอดหน้าหอพัก ขโมยไปดื้อๆ

วันที่ 28 มี.ค. 2569 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธนบดี ดวงจิตต์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุมนายเกรียงไกร อายุ 20 ปี บริเวณหน้าเพิงพักริมคลองภายในหมู่บ้าน แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาคร ที่ จ.64/2569 ลงวันที่ 5 ก.พ.69 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะฯ”

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ม.ค. ตำรวจ สภ.โคกขาม รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 125 ไอ ถูกคนร้ายขโมยไปจากบริเวณลานจอดหน้าหอพัก ในพื้นที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ช่วงเวลากลางคืน

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหอพัก พบภาพผู้ต้องสงสัย 3 คน ขณะกำลังร่วมกันก่อเหตุ พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานจนออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมหนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุได้ก่อนหน้านี้

ภายหลังญาติของเพื่อนในแก๊งได้ส่งข่าวบอกให้นายเกรียงไกรรู้ตัว จึงหนีไปซ่อนตัวในพื้นต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายเดือน กระทั่งล่าสุดนายเกรียงไกรได้กลับมามั่วสุมกับเพื่อนกลุ่มแก๊งวัยรุ่นในชุมชนเดิมอีก จึงวางแผนเข้าจับกุม

สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปี 2567 โดยร่วมกับเพื่อนและรุ่นพี่ “แก๊งตัวลาย” ตระเวนลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนและมีโรงงานจำนวนมาก ทำให้ง่ายต่อการก่อเหตุ จากนั้นจะนำรถที่ขโมยมาได้ไปขายต่อในราคาคันละ 10,000 บาท

โดยจะแบ่งเงินกับเพื่อนคนละ 5,000 บาท ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยจะถูกนำส่งต่อไปยัง สปป.ลาว นำเงินที่ได้มาใช้เที่ยวเตร่ แข่งรถ และมั่วสุมกับกลุ่มเพื่อน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกขาม ดำเนินคดี พร้อมขยายผลหาเครือข่ายกลุ่มผู้รับซื้อต่อไป

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