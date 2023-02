ก.ล.ต. แจ้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เอาผิดอีกคดี อภิมุขกับพวก ปั่นหุ้นMORE หลังปปง. เตรียมยื่นศาล ยึดทรัพย์4.4พันล้าน

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 ก.พ. 2566 ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. และ พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. เพื่อแจ้งดำเนินคดีกับนายอภิมุข บำรุงวงศ์ และพวกรวม 18 ราย ในข้อหาเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์(ปั่นหุ้น) ตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 ม.244/3 , 244/5 และ 244/6 (อัตราโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน ห้าปีหรือปรับตั้งแต่ 1 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

กรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE หลังพบความผิดปกติการซื้อขายหุ้น ก่อนมีการประสานข้อมูลร่วมกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ให้ช่วยตรวจสอบความผิดปกติ เนื่องจากเชื่อว่า ธุรกรรมการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ MORE เป็นจำนวนมากในราคาสูงผิดปกติ อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ก.พ. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติยื่นเรื่องให้อัยการส่งศาลให้มีคำสั่ง ยึดทรัพย์สิน ของนายอภิมุข กับพวก รวม 59 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่า 4,470 ล้าน เป็นของแผ่นดิน อ่านข่าว : ปปง.เตรียมยื่นศาลสั่ง ยึดทรัพย์ “อภิมุข-พวก” คดีซื้อขายหุ้น MORE 4.4 พันล้าน

น.ส.รื่นวดี เปิดเผยว่า ตนมาแจ้งเอาผิดนายอภิมุข และพวกรวม 18 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น MORE ในลักษณะผิดปกติ เป็นความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์(ปั่นหุ้น) หลังพบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการสร้างราคาที่เป็นเท็จ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น ทาง ก.ล.ต.เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการประสานข้อมูลกับทางตำรวจเรื่อยมา ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เข้ามาช่วยตรวจสอบทำคดีจนมีความคืบหน้ามากพอสมควร

ด้าน พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เปิดเผยว่า คดีนี้จะแยกออกเป็น 2 ส่วน คดีแรกเป็นเรื่องตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจาก 11 บริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีหุ้น MORE เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ บก.ปอศ.เพื่อตรวจสอบเอาผิด นายอภิมุข และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น MORE ในลักษณะผิดปกติ ความผิดฐาน “ฉ้อโกง” โดยแจ้งว่าหุ้น MORE มีการซื้อขายผิดปกติ มูลค่าการซื้อขายสูงถึง 7,142 ล้านบาท ซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง มูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท

โดยคดีนี้พนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ได้สอบสวนปากคำผู้กล่าวหาไปจำนวน 10 ปาก และพยานที่เกี่ยวข้องอีก 34 ปาก ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเร่งรัดนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีแรกอยู่นั้น ทางเจ้าหน้าที่ก็พบพยานหลักฐานว่า กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังมีการกระทำที่ส่อไปในทางสร้างราคาหุ้นที่เป็นเท็จ จึงประสานทาง ก.ล.ต. ให้เข้ามาแจ้งเอาผิดเพิ่มเติมอีกคดีด้วย แต่เนื่องจากทั้ง 2 คดีมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน จึงอาจมีการพิจารณาเสนอให้มีการนำคดีทั้ง 2 มารวมเป็นคดีเดียวกันอีกด้วย