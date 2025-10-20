น้องสาว “พุ่มพวง ดวงจันทร์” เดือดจัด แจ้งจับเกรียนคีย์บอร์ด คอมเมนต์แรง ถึงขั้นข่มขู่คุกคาม หลังโพสต์ภาพคู่กับพี่สาว
จากกรณี จันทร์จวง ดวงจันทร์ อดีตนักร้อง และเป็นน้องสาวของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีลูกทุ่ง ได้เข้าแจ้งความที่ สน.คลองตัน หลังโพสต์ภาพคู่กับ พุ่มพวง พี่สาว แต่กลับถูกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เข้ามาคอมเมนต์เชิงข่มขู่คุกคามว่า “อยากเจอพี่เดี๋ยวจัดให้คืนนี้ 5555 ตายไปซะจะได้ลืมสะที5555”
ล่าสุดวันที่ 20 ต.ค.68 จันทร์จวง ดวงจันทร์ ได้เดินทางมาที่ สน.คลองตัน พร้อมทนายความ เพื่อมาพบกับคนที่คอมเมนต์ดังกล่าว เนื่องจากครบกำหนดหมายเรียกครั้งแรก พร้อมเปิดเผยว่า วันนี้ภายในเวลาบ่าย 2 โมง ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกไว้บุคคลดังกล่าวกลับไม่มาตามหมายเรียก ตนก็จะดำเนินการตามกฎหมาย ให้ตำรวจออกหมายเรียกครั้งที่สอง และถ้าหากไม่มาอีกก็จะเป็นหมายจับ และอีกประเด็นหนึ่งที่มาในวันนี้เพื่อแจ้งความเพิ่มเติมกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ โดยแจ้งข้อกล่าว หมิ่นประมาท โดยการโฆษณาด้วย
ที่ผ่านมาตนและครอบครัวก็อดทนมาตลอด แต่ก็ยังไม่หยุด ซึ่งปัจจุบันคนที่เข้ามาคอมเมนต์เริ่มสร้างความเสีย และคุกคาม ตนก็ไม่ได้รู้จักอะไรด้วย ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน จึงได้ปรึกษากับครอบครัวจนเป็นที่มาของการดำเนินคดี ในวันนี้ตนก็อยากมาพูดคุยกับผู้ถูกกล่าวหาให้รู้เรื่อง ก็ได้บอกกับเขาไปแล้วว่าให้มาเถอะ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนได้แจ้งความไปผู้ถูกกล่าวหาคนดังกล่าวได้ติดต่อตนมาขอโทษและลบคอมเมนต์ไปแล้ว แต่เนื่องจากคดีอาญาดำเนินไปแล้วจึงไม่สามารถยกเลิกได้
ภายหลังจากที่ตนได้เข้าแจ้งความ เกรียนคีย์บอร์ดก็ลดน้อยลง แต่ก็มีสร้างกลุ่มขึ้นมาเพิ่มอีก แต่ตนก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจถ้าหากไม่ได้สร้างความเสียหายมากนัก หรือถึงขั้นคุกคามข่มขู่ไปจนถึงครอบครัว ก็สามารถปล่อยผ่านไปได้