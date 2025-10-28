พบมิจฉาชีพนำชื่อตำรวจไปแอบอ้าง หลอกสาวสูญ 1 ล้าน ยืนยัน ตร.นายนี้ไม่เกี่ยวข้องคดี-การหลอกลวง

จากคดีหญิงสาวอายุ 25 ปี แจ้งความกับตำรวจ สน.ห้วยขวาง หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงิน 1,030,000 บาท โดยผู้เสียหายสาวระบุด้วยว่า มิจฉาชีพอ้างเบอร์มือถือส่งข้อความไปชักชวนเล่นพนันออนไลน์ ก่อนมีคนอ้างเป็นตำรวจอีก 3-4 นาย วนเวียนมาพูดคุยโทรศัพท์ แถมยังแอดไลน์และวิดีโอคอลมาหา โดยคนในสายใส่ชุดตำรวจ แสดงบัตรระบุชื่อตำรวจ ก่อนที่จะปิดกล้องไป ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นตำรวจจริง และโอนเงินไปหลายครั้งรวม 1,030,000 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า บัตรที่ระบุชื่อของตำรวจที่มิจฉาชีพแอบอ้างนั้น ตรวจสอบพบเป็นชื่อของตำรวจจริง แต่มิจฉาชีพนำชื่อของตำรวจนายนี้ไปแอบอ้าง โดยยืนยันตำรวจนายนี้ที่ถูกนำชื่อไปแอบอ้าง ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือการหลอกลวงใดๆ ทั้งสิ้น

