ส.ร้านอาหารชี้ “คนละครึ่งพลัส” ทางรอดผู้ประกอบการ มั่นใจพลิกฟื้นธุรกิจ 6.4 แสนล้าน ชงเฟส 2 ขยายไปร้านไซส์เอส ด้าน LINE MAN คาดยอดผู้ใช้แตะ 1 ล้านคน
น.ส.ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งพลัส เป็นทางรอดของผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างแท้จริง และช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารมูลค่ากว่า 6.4 แสนล้าน น่าจะฟื้นกลับมาได้ในปีนี้ จากก่อนหน้านี้โครงการคนละครึ่งเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร และกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้คึกคักขึ้น
ดังนั้นจึงเป็นข้อเสนอที่ทางสมาคมฯ ได้ยื่นเรื่องให้รัฐบาลชุดที่แล้วให้นำโครงการกลับมาอีกครั้ง นอกจากการยื่นเรื่องให้ดูแลในเรื่องราคาวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงาน และไม่ขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ เพราะนับตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์ ธุรกิจร้านอาหารแย่มากๆ หลังจากผลักดันมาต่อเนื่อง แต่มาประสบความสำเร็จในรัฐบาลนี้
“รัฐบาลนี้ให้ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ขณะเดียวกันคนละครึ่งพลัสไม่ใช่แค่ร้านอาหาร แต่ครอบคลุมถึงไมโครเอสเอ็มอี ในธุรกิจต่างๆ ด้วย ช่วยผู้บริโภค เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้จริงๆ ดังนั้นในเฟสต่อไปอยากให้ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไซส์ เอส หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่เสียภาษี กำหนดให้ผู้ประกอบการ นิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท และทางสมาคมฯ เสนอไปสูงสุด 3 ล้านบาท”
นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า โครงการคนละครึ่งพลัส นับเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว เนื่องจากช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้ผู้บริโภคที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่าน LINE MAN ได้จริง พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่ร้านอาหารและไรเดอร์ทั่วประเทศ
ทั้งนี้คาดว่าคนละครึ่งพลัสจะช่วยให้ยอดการสั่งเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนแรก 20-30% และ 10-20%ในเดือนถัดไป หรือประมาณวันละหลายแสนคำสั่งซื้อ และคาดว่าจะมีผู้ใช้ถึง 1 ล้านคน โดยครั้งที่ผ่านมา มีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เกือบ 100,000 ร้าน และกว่า 60–70% เลือกใช้ LINE MAN นอกจากนี้ยังมียอดผู้ใช้งานคนละครึ่ง ผ่าน LINE MAN จากเฟสที่ผ่านมาทั้งหมดกว่า 7 ล้านสิทธิ์ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเบอร์ 1 คนละครึ่ง ซึ่งทำให้ยอดขายร้านอาหารเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 16 เท่า แต่ส่วนใหญ่เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1-5 เท่า
“ร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่าน LINE MAN ที่แอปถุงเงิน ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ รับ 7% GP สำหรับออเดอร์คนละครึ่งพลัส เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการกับ LINE MAN ในวันที่ 3 พ.ย.2568 หรือรับ 9% GP สำหรับออเดอร์คนละครึ่งพลัส ที่สมัครเข้าร่วมโครงการหลังวันดังกล่าวจนจบโครงการ ขณะเดียวกันได้เตรียมงบไว้ 300 ล้านบาท เพื่อช่วยกระตุ้นโครงการตลอดแคมเปญด้วย”