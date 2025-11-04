ครม. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบ ปี 2570 จำนวน 7 แผนงาน

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

โดยสำนักงบประมาณและหน่วยงานเจ้าภาพหลักได้ทบทวนความจำเป็นในการกำหนดแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของหน่วยรับงบประมาณสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน จึงได้กำหนดแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 จำนวน 7 แผนงานบูรณาการ

ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 7 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

การปรับเปลี่ยนจากแผนงานบูรณาการเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ 2 แผนงานคือ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ทั้งนี้ มอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการ 7 แผนงาน โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 และเป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ดังนี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

นายโสภณ ซารัมย์ จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้แก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานบูรณาการบริหารการทรัพยากรน้ำ

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ จำนวน 1 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า จำนวน 1 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

นายสุชาติ ชมกลิ่น จำนวน 1 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

