ตลท.ร้อง ตำรวจสอบสวนกลาง สอบกรณีหุ้น MORE หลังสั่งห้ามซื้อขาย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ได้มีการแถลงข่าว “แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีหุ้น บมจ. มอร์ รีเทิร์น (MORE)” และให้หยุดพักการซื้อขาย หลักทรัพย์ MORE ในวันนี้ (14 พ.ย. 2565) อ่านข่าว : ‘ตลท.’ ห้ามซื้อขายหุ้น MORE – แถลงข่าวร่วมสมาคมบล. เรียกความเชื่อมั่น ย้ำเงินกองทุนเต็มหน้าตัก

โดยนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พบว่าหลักทรัพย์บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) มีการซื้อขายที่ผิดปกติไปจากช่วงก่อนหน้า และได้ติดตามให้ MORE ชี้แจงข้อมูล รวมทั้งได้แจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงขอให้บริษัทสมาชิกเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลการซื้อขายในหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น

ต่อมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หารือร่วมกับบริษัทสมาชิก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อตรวจสอบธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE ที่อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่ผิดปกติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทสมาชิกบางรายในระดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทสมาชิกและปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านบริษัทสมาชิกรายนั้น โดยปัจจุบันบริษัทสมาชิกทุกรายยังสามารถให้บริการกับผู้ลงทุนได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่า แม้จะมีเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าว แต่การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทสมาชิกและสำนักหักบัญชียังคงดำเนินการไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE เป็นจำนวนมาก และมีความคลาดเคลื่อน จนอาจทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มผู้ลงทุน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาทุกวิถีทางที่จะทำให้ผลกระทบน้อยที่สุดและสรุปร่วมกันว่าเห็นควรให้หยุดพักการซื้อขาย หลักทรัพย์ MORE ในวันนี้ (14 พ.ย. 2565) ซึ่งเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำได้ในขณะนี้

โดยสิ่งที่ทำให้มั่นใจได้ว่า ตลาดหุ้นไทยยังมีความมั่นคง ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ยังดำเนินการได้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ในวันนี้จะไม่มีการซื้อขายหุ้น MORE เกิดขึ้น ส่วนหุ้นตัวอื่นยังมีการซื้อขายได้ตามปกติ

ดังนั้นขอให้ผู้ลงอย่ากังวล โดยเฉพาะกรณีหุ้น MORE ในเรื่องของการชำระเงินของบริษัทหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ การส่งมอบหลักทรัพย์ การให้บริการงานสำนักหักบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ (TCH) เป็นไปตามปกติ โดยไม่มีเหตุติดขัดใดๆ สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางการเงินของโบรกเกอร์ไม่ได้มีปัญหา เพราะทุกอย่างดำเนินการได้ตามปกติ ดังนั้นขอให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจได้ว่าโบรกเกอร์จะส่งมอบหลักทรัพย์และจ่ายเงินได้ตามปกติ ส่วนเรื่องการตรวจสอบความผิดปกติของการซื้อขายหุ้น MORE จะมีการแจ้งความคืบหน้าออกมาเป็นระยะ

“ความเชื่อมั่นของระบบระหว่างโบรกเกอร์ กับ TCH หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่ที่มีปัญหาในขณะนี้คือ การซื้อขายของนักลงทุนกับโบรกเกอร์ว่ามีปัญหาหรือไม่ ประเด็นนี้เองจึงเป็นที่มาทำให้หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ จึงออกมาร่วมตรวจสอบและอยู่ในอำนาจของสถาบันการเงินที่จะตรวจสอบรายการดังกล่าว”นายภากร กล่าว

ต่อมาวันเดียวกัน นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมายและหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือขอให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้ามาช่วยดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE โดยมี พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับมอบหนังสือ โดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เผยว่าพร้อมตั้งทีมที่จะช่วยสอบสวนไว้แล้ว