ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับเขตสัมพันธวงศ์ เปิดให้บริการรถรางฟรีแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมประเพณีงานเจเยาวราช ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ต.ค. 2568 ใน 2 เส้นทาง หัวลำโพง และ ราชวงศ์

วันที่ 20 ต.ค. 2568 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้ร่วม ประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2568 จัดขึ้น ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช

พร้อมกันนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยังได้ร่วมกับ เขตสัมพันธวงศ์ เปิดให้บริการรถรางฟรีแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมประเพณีงานเจเยาวราช ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ต.ตค. 2568

โดยรถรางจะให้บริการระหว่างเวลา 9.00-16.30 น. ใน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางหัวลำโพง และเส้นทางราชวงศ์ ผ่านถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนเยาวราช ถนนราชวงศ์ ถนนเจริญกรุง ถนนทรงวาด ถนนมิตรภาพไทย-จีนและถนนไตรมิตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาร่วมประเพณีงานเจเยาวราช

อย่างไรก็ดีในงานประเพณีงานเจเยาวราช จะมีการประกอบพิธีกรรม เพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์ การจัดอาหารเจ และการไหว้เจ้าตามศาลเจ้า 22 ศาลเจ้า เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ทั้งนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้สนับสนุนบริการรถราง เพื่อร่วมงานเทศกาลกินเจที่เยาวราชมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2554

