MK Restaurants เผยความสำเร็จของโมเดลบุฟเฟต์ ได้การตอบรับล้นหลามทั่วประเทศ หลังเปิดให้บริการในหลายสาขา ทั้ง MK คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท และ MK Premium Buffet 499, 699, 899 บาท ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความคุ้มค่าและประสบการณ์การรับประทานที่หลากหลาย เผยยอดกินซ้ำมากสุด 69 ครั้ง

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร รวมถึง MK สุกี้ และแบรนด์อื่นๆ เปิดเผยว่า MK คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท ได้สร้างปรากฏการณ์ความสนใจต่อเนื่องทั่วประเทศ กว่า 312 สาขา ตั้งแต่ คุ้มคุ้ม อิ่มไม่อั้น (เวอร์ชั่น 1) เดือนมิ.ย. ทำให้ยอดขายรวมเติบโต 12.2% และ คุ้มเกินคุ้ม (เวอร์ชั่น 2) เดือนก.ย. โตขึ้นอีก

โดยมียอดขายรวมเติบโต 14.3% แม้จะเปิดให้บริการมายาวนานหลายเดือน แต่ยังคงสามารถรักษาตำแหน่งครองใจลูกค้า ทำให้ปัจจุบันมีลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำสูงถึง 41% และมากสุดถึง 69 ครั้ง นอกจากนี้ยังสร้างเสียงเชิงบวกบนโซเชียลอย่างมากมาย จากทั้งฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

โดยเฉพาะ คุ้มเกินคุ้ม (เวอร์ชั่น 2) ลูกค้าชื่นชอบการปรับเพิ่มเมนูใหม่ และเมนู Add on อย่างกุ้งสด MK ทำให้ยอดขายเฉพาะสาขาบุฟเฟต์ เติบโตถึง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ Transaction ยังโตขึ้นอีก 14%

อีกทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่ที่อายุเฉลี่ยลดลง 26-35 ปี ยังเติบโตเพิ่มขึ้น 10% โดยรวมมีลูกค้าที่เข้าใช้บริการบุฟเฟต์ ทั้งหมดกว่า 3.8 ล้านคน ตลอดระยะเวลาจัดแคมเปญ

สำหรับ MK Premium Buffet เปิดให้บริการเมื่อเดือนก.ย. รวม 8 สาขา โดยมีปรับเมนูใหม่ให้สมกับการรอคอย ตามเสียงเรียกร้องบนโซเชียล พร้อมจัดเต็มทั้งรสชาติ, คุณภาพ รวมถึงการให้บริการที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า และยังตอบโจทย์ทุกความชอบ ด้วยราคาที่เข้าถึงง่าย

ส่งผลให้ยอดขายเฉพาะสาขา Premium Buffet เติบโตเฉลี่ย 46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าถึง 3 ระดับราคาคือ MK Lover 499 บาท ตอบโจทย์คนรักเอ็มเคต้องปลื้ม มีทั้งติ่มซำ บะหมี่หมูแดงและหมูกรอบ กุ้งสด เนื้อนำเข้า และเมนูซิกเนเจอร์, Premium Buffet 699 บาท จับกลุ่มคนทานบุฟเฟต์พรีเมียม มีทั้งเนื้อวากิวออสเตรเลีย หมูคุโรบุตะพรีเมียม กุ้งแม่น้ำ ชีสไม่อั้น ยังมีบะหมี่หยกและข้าวหน้าเป็ดย่าง

ขณะที่ Ultimate Buffet 899 บาท ยกระดับบุฟเฟต์พรีเมียม ด้วยเมนูเป็ดย่าง MK เนื้อวากิวญี่ปุ่น ซีฟู้ดนำเข้าคุณภาพ และติ่มซำพรีเมียม

อีกทั้งยังมีการขยายสาขาที่ให้บริการ จนครองใจทั้งกลุ่มคนรักเอ็มเค และลูกค้าบุฟเฟต์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Ultimate Buffet 899 บาท ที่มีเป็ดย่าง MK ไม่อั้น ยิ่งได้รับการตอบรับดีขึ้นถึง 5 เท่า และยังพบว่ากลุ่มลูกค้าช่วงอายุ 26-35 ปี ให้ความสนใจระดับราคานี้ สูงกว่ากลุ่มอายุอื่น

ความสำเร็จของ “MK บุฟเฟต์” สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแบรนด์ที่เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่า คุณภาพ และความหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมกระตุ้นการจับจ่ายในอุตสาหกรรมร้านอาหารให้คึกคักมากขึ้น

