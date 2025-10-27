MMM สบช่องอสังหาฯ ซบโครงการขายล่าช้า ชูจุดขายที่ปรึกษาครบวงจร ช่วยผู้ประกอบการ มั่นใจศักยภาพการเติบโต เดินหน้าระดมทุน PO เคาะราคา 5.5 บาท เตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.นี้ จ่อเข้าเทรด mai ภายในเดือนต้นพ.ย.นี้
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 น.ส.ณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. ที่ปรึกษางานขายโครงการ โดยเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ให้กับเจ้าของโครงการ
2. การบริหารงานขายโครงการ เป็นตัวแทนขายและรับประกันการขายแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้บริการ แนะนำ ติดต่อผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ตลอดจนประสานงานเพื่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อและเจ้าของโครงการ 3. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพดีนำมาปรับปรุงเพื่อจำหน่าย
ทั้งนี้จากสถานการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน ทำให้โครงการบางส่วนประสบปัญหาการขายล่าช้า และจำเป็นต้องเรียกคืนเงินทุน ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางธุรกิจที่บริษัท มองเห็นเป็นโอกาสสำคัญในการเข้าไปบริหารจัดการด้วยประสบการณ์และระบบวิเคราะห์ที่รอบด้าน ทำให้สามารถคัดเลือกเฉพาะโครงการที่มีศักยภาพและดีมานด์ในตลาดอย่างแท้จริง
ปัจจุบัน บริษัทมีเครือข่ายตัวแทน (เอเจนต์) มากกว่า 1,000 ราย โดยเป็นเอเจนต์ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีความเคลื่อนไหวเชิงรุกกว่า 300 ราย ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง และสร้างกำไรทางธุรกิจในระดับที่โดดเด่น
“บริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจผ่านเครือข่ายตัวแทนมืออาชีพ ด้วยนโยบายมอบค่าคอมมิชชั่นในอัตรา 15–18% พร้อมให้อิสระในการวางกลยุทธ์และสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เอเจนต์สามารถออกแบบโปรโมชั่นและรูปแบบการขายได้ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่“
พร้อมกันนี้บริษัทจึงพร้อมขยายการเติบโตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท โดยมุ่งเน้นการบริหารโครงการที่มีศักยภาพ สร้างผลตอบแทนที่มั่นคง และตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในทุกมิติ ทั้งนี้ทำเลที่บริษัทเน้นจะเป็นกรุงเทพฯและปริมณทล โดยล่าสุดได้เสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (PO) สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ทาง MMM เตรียมนำไปขยายธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายธุรกิจ เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้
ด้านน.ส.พัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุดได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (PO) ของ MMM จำนวนไม่เกิน 64,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.5 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price To Earnings Ratio: P/E) ที่ 13.41 เท่า สอดคล้องกับสภาวะของตลาดหุ้นในปัจจุบัน และปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง
โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2568 และเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ภายใต้ชื่อย่อในการซื้อขาย “MMM”