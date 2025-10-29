มินิโซ เปิดตัว ‘MINISO LAND’ธีม IP แห่งแรกในไทย ใจกลางกรุงเทพฯ
มินิโซ (MINISO) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก เปิดตัว MINISO LAND สาขาแรกในประเทศไทย ณ ย่านชอปปิงสุดฮิป สยามสแควร์ ใจกลางกรุงเทพฯ ท่ามกลางกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคทั่วเมือง ซึ่งมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การชอปสุดสนุกภายในร้านธีม IP แห่งแรกของประเทศ โดยร้านแห่งนี้ถือเป็น Flagship Store แห่งใหม่ของมินิโซในกรุงเทพฯ ที่รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ กว่า 8,300 รายการ ภายใต้ดีไซน์ที่ชวนให้ผู้มาเยือนหลุดเข้าไปในโลกแห่งความสนุกเหนือจินตนาการ
ประสบการณ์ธีม IP สุดสนุกใจกลางย่านแฟชั่น สยามสแควร์
MINISO LAND แห่งใหม่นี้มอบประสบการณ์การชอปปิงรูปแบบใหม่ให้กับหนึ่งในย่านที่คึกคักและอินเทรนด์ที่สุดของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่และแหล่งรวมแฟชั่น วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ ด้วยการออกแบบภายในที่เน้นธีม IP แบบเต็มรูปแบบและโครงสร้างร้านที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า ร้านแห่งนี้ได้รับการเรโนเวตอาคารครั้งใหญ่จนกลายเป็น แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของสยามสแควร์ และเป็นต้นแบบของการพัฒนาอาคารเชิงสร้างสรรค์ในสไตล์มินิโซ ที่ผสมผสานการออกแบบและความสุขเข้าด้วยกัน
MINISO LAND ถ่ายทอดแนวคิด “Life is for Fun” ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน ผ่านพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ครอบคลุม 3 ชั้น เต็มไปด้วยสินค้า IP มากกว่า 8,300 รายการ และคาแรกเตอร์กว่า 80 ตัว ไม่ว่าจะเป็น Harry Potter, Stitch, Sanrio รวมถึงการเปิดตัวครั้งแรกของคอลเลกชันใหม่จาก Disney’s Zootopia ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในต่างประเทศ สินค้า IP คิดเป็นสัดส่วนกว่า 80% ของสินค้าทั้งหมดภายในร้าน
“MINISO LAND” สร้างสรรค์รูปแบบร้านค้าใหม่ ผสานธีม IP และดีไซน์เข้าด้วยกัน
คอนเซปต์ร้าน MINISO LAND เปิดตัวครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในปี 2567 และทำลายสถิติยอดขายต่อเดือนสูงสุดของมินิโซทั่วโลกตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดให้บริการ และยังคงสร้างผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่อง ปัจจุบัน ร้านคอนเซปต์สโตร์รูปแบบนี้ได้เปิดในเมืองใหญ่ทั่วประเทศจีนแล้วทั้งหมดมากกว่า 10 สาขา และเมื่อสาขาเซี่ยงไฮ้ฉลองครบรอบ 1 ปี มินิโซได้สร้างอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญด้วยการเปิด MINISO LAND แห่งแรกในประเทศไทย
โมเดลนี้สะท้อนกลยุทธ์ “Super IP + Super Store” ของมินิโซ ที่ผสานคอนเทนต์ IP เข้ากับประสบการณ์ร้านค้าที่ดื่มด่ำ เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างยั่งยืน ตัวอย่างคือคอลเลกชัน Zootopia ที่เปิดตัวพร้อมวันเปิดร้านในไทย การเปิดตัว ครั้งนี้มาพร้อมแคมเปญการตลาดแบบครบวงจร ทั้งการตกแต่ง ขบวนรถไฟฟ้า BTS ด้วยลวดลายคอลเลกชัน Zootopia สุดพิเศษ ที่สร้างสีสันให้ผู้โดยสารทั่วกรุงเทพฯ พร้อมกิจกรรมให้ผู้บริโภคร่วมสนุก ลุ้นรางวัลใหญ่เพียง โพสต์ภาพขบวนรถหรือภาพช่วงเวลามินิโซของตนเองลงโซเชียลมีเดียพร้อมแฮชแท็กภายในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก วิน เมธาวิน โอภาสเอี่ยมขจร ร่วมงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ สร้างกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ ขณะเดียวกัน สยามสแควร์ก็ถูกแต่งแต้มด้วยโฆษณาและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแนะนำแลนด์มาร์กแห่งใหม่นี้
นายจุน หวัง (Jun Wang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มินิโซ ประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้นำ MINISO LAND มาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก” นายจุน หวัง (Jun Wang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มินิโซ ประเทศไทย เผย ร้านรูปแบบใหม่นี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมในทุกประเทศที่เปิดบริการ ด้วยประสบการณ์ชอปปิงที่ดึงดูดใจลูกค้ามากขึ้น และสร้างสถิติยอดขายใหม่ให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง การเปิดสาขาในย่านสยามสแควร์ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราต่อภูมิภาคนี้ และเป็นอีกก้าวสำคัญของมินิโซในการสร้างประสบการณ์ค้าปลีกที่สนุกและสร้างสรรค์ยิ่งกว่าเดิม
ความสำเร็จในไทยและทั่วโลก
มินิโซประสบความสำเร็จในตลาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้างฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งในกรุงเทพฯ ผ่านร้าน Flagship สาขาสำคัญ เช่น ICONSIAM, The Mall LifeStore บางกะปิ, MBK Center, Asiatique The Riverfront และ Mega Bangna พร้อมได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะคอลเลกชัน IP และสินค้าประเภทตุ๊กตาไวนิลที่ได้รับความนิยมสูง กิจกรรมการตลาดและอีเวนต์ร่วมกับเซเลบริตีและอินฟลูเอนเซอร์ไทย ยังช่วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนให้กับการเติบโตของแบรนด์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในระดับโลก มินิโซยังคงเดินหน้ากลยุทธ์ “Super IP + Super Store” อย่างจริงจัง โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แบรนด์ได้ประกาศแผนพัฒนาและบ่มเพาะ IP ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมินิโซ (In-house Proprietary IP Incubation Plan) พร้อมจับมือกับศิลปิน 9 ราย เพื่อสร้างสรรค์สินค้า IP ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมินิโซเอง ขณะเดียวกัน แบรนด์ยังคงมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมด้านดีไซน์และคอนเซปต์ร้านค้า เพื่อนำโมเดล MINISO LAND และ Flagship รูปแบบใหม่ไปสู่ตลาดศักยภาพทั่วโลก