เรียลวอทช์ แล๊ป ส่วนวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล บมจ.เรียล สมาร์ท ผู้ให้บริการด้าน AI Data Technology ครบวงจร เผยโซเชียลแห่แชร์ข้อมูล “คนละครึ่ง พลัส” ครึ่งวันแรกของการเปิดใช้งาน ส่วนใหญ่พูดถึง มีเงินจากโครงการเข้าแอปเป๋าตังแล้ว พร้อมสอบถามจำนวนเงินที่ใช้ได้ต่อวัน และ ข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
วันที่ 29 ต.ค. 2568 เรียลวอทช์ แล๊ป (RealWatch Lab) ส่วนวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล (Research and Data Analytics) บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลสำรวจการพูดถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ “คนละครึ่ง พลัส” ผ่าน โซเชียล มีเดีย ในการใช้งานวันแรก (29 ต.ค. 2568) ตั้งแต่ 6.00 น.-13.00 น. โดยรวบรวมข้อมูลประมาณ 70% ของจำนวนการพูดถึงโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ทั่วประเทศ หรือ คิดเป็นจำนวน 11,793 ข้อความในโซเชียล มีเดีย
พบว่าเป็นการพูดถึงโครงการในประเด็นทั่วไปในสัดส่วนสูงถึง 96% จากจำนวนข้อความทั้งหมด โดยมี 3 ประเด็นที่พูดถึงโครงการ ได้แก่
ประเด็นแรก เรื่องข้อมูลการใช้จ่าย และ การเติมเงิน โดยความเห็นส่วนใหญ่ จะระบุว่า ได้รับเงินจากโครงการเข้าแอป “เป๋าตัง” แล้ว และ มีการสอบถามเรื่องของจำนวนเงินที่ใช้ได้ต่อวัน และ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นหลัก
ประเด็นถัดมาเป็นเรื่องของ การประชาสัมพันธ์ เป็นการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าที่เข้าโครงการมีการแชร์ทำเลที่ตั้งของร้านเป็นต้น
ประเด็นที่สาม เป็นเรื่องของขั้นตอนและสถานะเกี่ยวกับร้านค้าในโครงการ ตลอดจนระบบและการใช้งาน อาทิ การที่ร้านค้าต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้เงินโอนเข้า “ถุงเงิน” เป็นต้น
ในขณะที่มีการพูดถึงในเชิงบวก คิดเป็นสัดส่วน 2% ของจำนวนข้อความทั้งหมด โดยมี 2 ประเด็นที่พูดถึงได้แก่
ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ โดยความเห็นส่วนใหญ่ระบุว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ตลาดมีความคึกคัก และ ช่วยประชาชนประหยัดค่าครองชีพ ประเด็นถัดมา คือการใช้จ่ายโดยเฉพาะ การที่สามารถใช้คนละครึ่งพลัสกับรถไฟฟ้าได้
ส่วนอีก 2% มีการพูดถึงในเชิงลบ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ขั้นตอนในการลงทะเบียนของร้านค้ามีความซับซ้อน ถัดมาเป็นเรื่องของระบบการใช้งาน ที่ร้านค้าต้องเปิด QR Code ใหม่ทุกครั้ง รวมไปถึงระบบของแอปที่ล่าช้า และ ประเด็นสุดท้าย คือ จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมมีจำนวนที่น้อย และ ขาดการประชาสัมพันธ์
ครึ่งวันแรกใช้จายแล้วกว่า 500 ล้านบาท
ในขณะที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ระบุว่า มีการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส ตั้งแต่ 6.00 น.-12.30 น. สำเร็จแล้วกว่า 2.49 ล้านราย ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 501.11 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 252.40 ล้านบาท และ เงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 248.71 ล้านบาท
ทั้งนี้โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ภายใต้แนวคิด Quick Big Win วงเงินงบประมาณรวม 44,000 ล้านบาท โครงการได้รับความสนใจจากประชาชน โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 ล้านสิทธิ และมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมทั่วประเทศทั้งสิ้น 523,603 ราย และ ร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัคร 101,741 ราย
อย่างไรก็ดีรัฐบาลประกาศล่วงหน้าว่า หลังจากเฟสแรก จะมีการเปิดเฟสองในเดือนม.ค. 2569 โดยเฟสแรกเริ่มใช้วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค. 2568 (เวลา 06.00 – 23.00 น.) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 50% ทั้งนี้ ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน แต่ไม่เกินจำนวนวงเงินสิทธิที่กำหนด
โดยประชาชนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 95 ในปีภาษี 2567 จะได้รับวงเงินสิทธิไม่เกิน 2,400 บาทต่อคน และประชาชนทั่วไปจะได้รับวงเงินสิทธิไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายของโครงการฯ
ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้สิทธิโครงการฯ โดยซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการฯ ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 11 พ.ย. 2568 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และถูกตัดสิทธิในโครงการฯ