นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2566 ว่า เป้าหมายหลักต้อการนำพา ก.ล.ต. ให้เป็นองค์กรกำกับดูแลที่มีแนวทางการพัฒนาตลาดทุนเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้การจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือได้ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ การออกกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ เพื่ออำนวยให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ในทุกภาคส่วน

สำหรับทิศทางและบทบาทของสำนักงาน ก.ล.ต. ใน 4 ปีจากนี้ ยังคงให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดทุน และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เนื่องจากตลาดทุนจะเป็นช่องทางการระดมทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ประกอบการ

อีกทั้งตลาดทุนควรเป็นเครื่องมือของการออม โดยเฉพาะสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมผุ้สูงอายุ จึงอยากให้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ดูแลนักลงทุน และมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตามความเสี่ยง เพื่อให้เกิด Financial Well Being หรือ สุขภาวะทางการเงิน ของคนไทยให้ดีขึ้น

ส่วนความคืบหน้ากรณี บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE และ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เข้าไปทำในที่ระดับเต็มที่แล้ว และมีการตรวจสอบเชิงลึกอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ล่าสุด ได้ส่งต่อไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อดำเนินการต่อ หลังจากนี้ต้องมีการสื่อสารไปยังสาธารณะถึงความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆ ร่วมกันอีกครั้งภายในเร็วๆ นี้

ขณะเดียวกันจากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทำให้ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง กองทุนเยียวยาผู้เสียหาย ว่าจะมีการดำเนินการในรูปแบบใด ภายใต้อำนาจหน้าที่ และบทบาทของสำนักงาน ก.ล.ต.