อุ๊งอิ๊ง โพสต์ตอบไอจี ชีวิตต้องไปต่อ ขอบคุณทุกกำลังใจ-สนับสนุนชินวัตร

ลูกสาวก็มาโพสต์ตอบในไอจีด้วย – หลัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า Chin up and keep moving forward! We learn from past experiences but live for today and the future. Cheer up! Life must go on! ให้เชิดหน้าและก้าวต่อไป เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่ให้อยู่กับปัจจุบันและอนาคต สู้ๆ ชีวิตต้องเดินต่อ

ด้าน อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาว ก็เข้าไปตอบไอจี คนที่เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากด้วยว่า “ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ที่ปิดชื่อเพราะไม่อยากให้ใครโดนผลกระทบอะไรจากคนรอบข้างนะคะ เข้าใจดีว่าการเมืองมีทั้งคนรักและคนเกลียด อยากจะขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งมาเลยค่ะ”

ทั้งยังตอบคนที่เข้ามาบอกว่า รักคุณอิ๊งและสนับสนุนชินวัตรเสมอนะคะด้วยว่า “ขอบคุณนะคะ ชีวิตต้องไปต่อเนาะ”