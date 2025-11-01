แทคยอน 2PM ประกาศแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการ ผ่านจดหมายที่เขียนด้วยลายมือตัวเอง คาดพิธีจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้า
เรียกว่าเป็นข่าวที่น่ายินดี เมื่อ แทคยอน หรือ อค แทคยอน นักแสดงชื่อดังและสมาชิกวง 2PM ได้โพสต์ประกาศแต่งงานผ่านจดหมายที่เขียนด้วยลายมือตัวเอง ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว โดยมีเนื้อหาว่า “สวัสดีครับ ผมคือแทคยอน 2PM ผมจับปากกาเขียนข้อความนี้ขึ้นมา เพราะอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของผมให้ทุกคนที่คอยห่วงใย และสนับสนุนผมมาโดยตลอดได้ฟังกัน
ตอนนี้เป็นเวลา 19 ปีแล้ว นับตั้งแต่ผมเดบิวต์ในนาม 2PM ผมเริ่มต้นเส้นทางนี้ตั้งแต่อายุ 19 ปี จากรายการชื่อว่า “Superstar Survival” และที่ผมสามารถเดินบนเส้นทางนี้มาได้จนถึงวันนี้ก็เพราะมีพวกคุณคอยอยู่เคียงข้างเสมอ
ผมคิดว่านี่คือหน้าที่ของผมที่จะต้องแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของผมให้กับทุกคนที่คอยใส่ใจ และให้กำลังใจผมเสมอมา ตอนนี้ผมได้ให้คำสัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือกับคนคนหนึ่ง ที่เข้าใจและเชื่อมั่นในตัวผมมาเป็นเวลานาน เราตั้งใจจะเป็นที่พึ่งพาให้กันและกัน และก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกันต่อจากนี้
ผมอยากขอบคุณจากใจจริงอีกครั้ง ขอบคุณทุกคนที่มอบความรักและแรงใจให้ผมมาโดยตลอด เหมือนกับในตอนนี้ ผมไม่อาจบอกได้เลยว่าความรักของทุกคนมีค่ามากแค่ไหน และช่วยหล่อหลอมผมให้เป็นผมในทุกวันนี้ได้เพียงใด
ต่อจากนี้ผมจะยังคงตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด เพื่อให้สมกับความเชื่อมั่นและความรักที่ทุกคนมอบให้ ทั้งในฐานะสมาชิกของ 2PM ในฐานะนักแสดง และในฐานะ “แทคยอนของพวกคุณ” ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับ และขอบคุณที่สละเวลาอ่านจดหมายยาวๆ ฉบับนี้ในวันที่อากาศหนาวเย็น ขอบคุณมากครับ จาก อค แทคยอน”
ทั้งนี้ แทคยอน เคยเปิดเผยว่ากำลังคบหากับแฟนสาวนอกวงการเมื่อปี 2020 โดยทั้งคู่คบกันอย่างเปิดเผยมาเป็นเวลา 6 ปี ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีภาพถ่ายของเขาขณะคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานหน้าหอไอเฟล ที่กรุงปารีส หลุดออกมา จนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์
แต่ในตอนนั้นต้นสังกัดได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องแต่งงาน โดยล่าสุดมีรายงานว่าพิธีแต่งงานของทั้งคู่จะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้า
ขอบคุณที่มา IG : taecyeonokay