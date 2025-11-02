วอร์มนิ้วรอ! KUN เซอร์ไพรส์ เตรียมปล่อยเพลงที่ 3 ชี้ปี 2026 จะมีทัวร์คอนเสิร์ต ถ้ามีโอกาส อยากมาแสดงที่ประเทศไทย
เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์จริง ๆ สำหรับชาว IKUN หลังศิลปินหนุ่มมากความสามารถอย่าง KUN หรือช่ายสวี่คุน ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวสดในงาน Joox Top Music Night 2025
โดยงานนี้ KUN คว้าไปถึง 2 รางวัลใหญ่คือ JOOX ALL-ROUND ARTIST OF THE YEAR และเพลง Deadman ยังติดหนึ่งใน JOOX ANNUAL TOP 10 SONGS อีกด้วย
ต่อมา KUN ได้ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดถึงความรู้สึกที่ได้แสดงเพลงที่ประเทศไทยอีกครั้งด้วยว่า “ผ่านไป 2 ปี ในที่สุดก็ได้กลับมากรุงเทพฯ อีกครั้งครับ พอมาเจอทุกคนที่กรุงเทพฯ ความทรงจำเมื่อ 2 ปีก่อน จู่ ๆ ก็ย้อนกลับมาเต็มเลยครับ ทุกคนตั้งใจเตรียมพวงมาลัยให้ผมครับ แล้วครั้งนี้พวงมาลัยเป็นดอกมะลิด้วย”
ตอนนี้มองแนวทางเพลงตัวเองเป็นแบบไหน
“เริ่มจาก Deadman ก่อนละกันครับ ผมคิดว่าเพลงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับผมเลย จาก Deadman มาถึง Jasmine อีกไม่นานทุกคนก็จะได้ฟังเพลงใหม่ เพลงที่สามครับ ดังนั้น ทุกเพลงสะท้อนอีกด้านหนึ่งของตัวผมเองครับ แต่ละเพลงแทนช่วงเวลา ความรู้สึก และสภาวะของผมในแต่ละช่วง”
สปอยล์เพลงที่ 3
“ผมหวังว่าสุดท้ายแล้ว จะเป็นอัลบั้มที่ฟังได้ต่อเนื่อง เหมือนฟังแผ่นเสียงครับ ดังนั้นทุกคนจะได้ฟังผลงานที่แตกต่างออกไปครับ”
สปอยล์ผลงานอื่น ๆ
“ปีหน้าจะมีทัวร์คอนเสิร์ตครับ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาที่ประเทศไทย เพื่อเจอกับทุกคนและแสดงให้ชมครับ หวังว่าทุกคนจะมาดูกันนะครับ”