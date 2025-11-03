เป๊ก โทรปรึกษา กรรชัย แล้วเรื่องอะไรหลังปมร้อน ธัญญ่า ภรรยาลดสถานะ เดือดด่าลอยๆใครคนใกล้ๆตัว อย่าเxือกให้มาก จะเจอ…
ถูกจับตามองการไลฟ์สดยังต้องทำงานร่วมกันของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ และ เป๊ก สัณณ์ชัย หลังจากฝ่ายภรรยาประกาศลดสถานะกับสามี เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของลูก ขณะที่แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยสาเหตุครั้งนี้เป็นไปตามที่ทุกคนคิด แต่ครั้งนี้หนัก โดย ธัญญ่า ไม่ได้มีอาการฟูมฟาย สิ่งที่แคร์สุดคือเรื่องลูกสาวนั้น
โดยไลฟ์สดการทำงานของทั้งคู่หลังประกาศลดสถานะ ซึ่งมี อ้น ศรีพรรณ และ อาตุ่ย พุทธชาติ อยู่ในไลฟ์ด้วยตอนหนึ่ง อ้น ศรีพรรณ ก็บอกกับ เป๊ก ว่า “พี่หนุ่ม กรรชัย ดู(ไลฟ์)อยู่” ซึ่ง เป๊ก และ ธัญญ่า ก็ยกมือไหว้ ยกมือทักทายผ่านไลฟ์ ธัญญ่า ยังบอกด้วยว่า “พี่หนุ่มดูอยู่ พี่หนุ่มป่วยใช่มั้ย พี่หนุ่มหายไวๆน้า”
ธัญญ่า : พี่หนุ่ม น้องพี่ต้องการคำปรึกษา
อ้น : อุ๊ย เราก็อย่าชง
เป๊ก : คุยกันแต่บ่ายแล้ว
ธัญญ่า : คุยกับพี่หนุ่มเหรอ ปรึกษาอะไรกัน
เป๊ก : เรื่องผมนี่แหละ ไลโอ
ธัญญ่า : อ๋อเรื่องผม ไม่ใช่เรื่องหัวใจใช่มั้ย
อาตุ่ย : เขาบอกเรื่องของผม
เป๊ก : อย่า ส สระเอือกให้มากนะพวกมึง
ธัญญ่า : ใคร ว่าใคร
เป๊ก : ไม่..พูดลอยๆ
ธัญญ่า : ไม่ได้ว่าพวกเราใช่มั้ย
อ้น : ไม่ได้ว่า
อาตุ่ย : ไม่ได้ว่าพวกเราจะว่าเธอทำไม
เป๊ก : อย่าเสือกให้มากจะโดน ก สระเอือก
อ้น : พ่อว่าชาวเน็ต ว่าอะไรเรา เราไม่เคยเกือกอยู่แล้ว
เป๊ก : ว่าคนใกล้ๆตัวเนี่ย แต่ไม่ใช่ (อ้น-อาตุ่ย) สองคนนี้
อ้น : พ่อมันสะเทือนอยากกลับบ้าน