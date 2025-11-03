ตั๊ก มยุรา ขอเข้าข้าง ธัญญ่า อยู่แล้ว เป๊ก ยันคนเรามีเลวมีดีบ้าง เมียตอบชัด10ล้านน้อยไป-เรตเมื่อ10ปีแล้ว
เป็นอีกคนที่อยู่ในบรรยากาศไลฟ์ด้วย ตั๊ก มยุรา โพสต์ขอบคุณ ธัญญ่า ธัญญาเรศ หลังล่าสุดไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์ยอดพุ่งมากๆว่า “ไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ ขอบคุณธัญญ่า คุณเป๊ก อ้น และอาตุ่ย และแฟนๆ Yura ทุกคนที่อุดหนุนค่าาา ” ด้าน ธัญญ่า ก็มาคอมเมนต์ส่งหัวใจ
ขณะที่โซเชียลแชร์ไลฟ์ตอนหนึ่ง เป๊ก ก็บอกว่า “คนเราก็เป็นแบบนี้มีเลวมีดีคละเคล้ากันไป” ซึ่ง ตั๊ก ก็บอกตรงๆว่า “แต่พี่ต้องเข้าข้าง ธัญญ่า อยู่แล้ว” ทำเอา เป๊ก บอกบ๊ายบายเดินออกไปก่อนจะเดินกลับมาใหม่
อาตุ่ย (ชมธัญญ่า) : เมียแก้วเมียขวัญเสริมบารมีสามี เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในวงการ
ตั๊ก – ต้องยกไว้ เมียนะต้องยกไว้
เป๊ก – ผมยกไว้อยู่แล้วพี่
ขณะที่มีคลิปตอนหนึ่ง ธัญญ่า ไลฟ์อยู่กับ ดีเจเอกกี้ และ อ้น ศรีพรรณ แล้ว ดีเจเอกกี้ มีคำถามที่มีคนถาม ธัญญ่า ถ้า เป๊ก โอนให้ 10 ล้านหายงอนมั้ย
ธัญญ่า : ไม่ได้ค่ะ น้อยไป.. 10 ล้านเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้วค่ะ
ดีเจเอกกี้ : ว้ายยย
อ้น : 10 ล้านคือเรตเมื่อ 2548
เอกกี้ : เรตตอน แรงเงา
อ้น : ถ้า 2568 ก็คือประมาณเท่าไหร่ถึงจะอยู่เลย
ธัญญ่า : อันนี้ตอบไม่ได้นะคะ เพราะว่า…
ดีเจเอกกี้ : ขอให้เห็นเป็นเช็คก่อน
ธัญญ่า : (หัวเราะ)