เสก โลโซ ส่ายหัวรู้ข่าว เป๊ก ลั่นอีกแล้วเหรอ มดดำ คชาภา เผยถึงปม ธัญญ่า ทำไมถึงต้องประกาศลดสถานะ
กลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากตอนนี้ มดดำ คชาภา ก็เผยถึงประเด็นร้อน ธัญญ่า ธัญญาเรศ ประกาศลดสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย สามีทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเรื่องมือที่สามในรายการข่าวใส่ไข่ด้วยว่า
“เคยทำงานกับคุณนายธัญญ่าทุกวัน นางจะไม่ค่อย.. นางนิ่งแล้ว แต่วันนี้อยู่ดีๆก็เนี่ยลดสถานะ เป็นพ่อแม่ ลูกไม่ติดอะไร ยังร่วมงานกันได้ ก็ยังไลฟ์ด้วยกันอยู่ ก็อยู่เป็นเพื่อนกันมานานแล้ว อยู่แบบนี้ดีกว่า ”
“สมัยก่อนถ้านางจับได้ว่ามีกิ๊กมีเล็กมีน้อย นางเรียกเป็นเงินนะ ไม่อาละวาดแล้วเอาเงิน 10 ล้านมันเก่าไปแล้ว 10 ล้านไม่ได้แล้ว ”
“ฉันว่าเขาไม่โกรธกันแล้ว จริงๆเรื่องผู้หญิงกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วสำหรับคุณนายธัญญ่า สำหรับเขาเป็นเรื่องปกติไปแล้ว (แองจี้+รถเมล์ : ถ้าปกติไปแล้วก็ไม่ต้องขึ้นสิว่าลดสถานะ) มันอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้น้อยอกน้อยใจนิดๆหน่อยๆหรือเปล่า เดี๋ยวเจอนางจะถามนางให้ เพราะเดี๋ยวต้องเจอนางอยู่แล้ว”
ขณะที่ กานต์ วิภากร ภรรยา เสก โลโซ โพสต์ภาพ เสก กับ เป๊ก พร้อมแคปชั่นว่า “เมื่อเช้าเก๋ไปเยี่ยมพี่เสกโลโซ และได้ส่งข่าวเรื่องพี่เป๊กเนี่ย ? พี่เสกบอกว่า “เอาอีกแล้วเหรอ” แล้วก็ส่ายหัว ? เพราะฉะนั้น พี่เป็กต้องจัดการปัญหาให้ดี พี่จะต้องมีแค่ ธัญญ่าและ ลียาเท่านั้น กานต์ไม่ยอม @pegliyah เสียใจ ได้ยินไหม!!”