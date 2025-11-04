ดิว อริสรา เตรียมส่งทนายแจ้งความที่ สน.วังทองหลาง แชทว่อนติ๊กต็อกอ้างโยงสัมพันธ์ เป๊ก ยันแชทปลอมไม่เกี่ยวข้องใดๆ
แม้ว่าทั้ง ดิว อริสรา และ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ต่างก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าประเด็น ธัญญ่า ประกาศลดสถานะกับ เป๊ก สัณณ์ชัย ไม่เกี่ยวข้องกับ ดิว อริสรา แต่อย่างใด แต่ในโซเชียลก็ยังมีกระแสดราม่าร้อนแรงทั้งมีการนำคลิปที่ ดิว เคยไลฟ์กับ เป๊ก และ ธัญญ่า มาแชร์ว่ามีโมเมนต์ใกล้ชิด แถมมีการอ้างแชทหลุด ดิว ด้วยนั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (5 พ.ย.68) เวลา 09.00 น. ที่ สน.วังทองหลาง ทางทนายความเอี้ยงของ ดิว อริสรา จะเข้าไปลงบันทึกประจำวันและแจ้งความเกี่ยวกับแชทปลอม กรณีแอบอ้างโยงถึงการเป็นเมียน้อยของ เป๊ก ที่มีแชทหลุดออกมาในโซเชียลตอนนี้
ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ใช่แชทของดิว อริสรา โดยเป็นแชทปลอม ซึ่งตอนนี้ ว่อน TikTok ดิว ยืนยันไม่ใช่ของตัวเองและไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเลย