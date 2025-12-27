บันเทิงอาทิตย์ใส - ‘นนกุล-นุ่น’รีแคปชีวิต 2568 สนุกแสดง-ได้ทำงานที่ท้าทาย

มาสวัสดีปีใหม่กันทุกปี สำหรับครอบครัว “สันตินธรกุล” แต่ปีนี้ค่อนข้างใจหาย ขาดหัวเรือหลักอย่าง คุณแม่เพ็กแฮ สันตินธรกุล ที่จากไปอย่างสงบเมื่อกลางปีที่ผ่านมา
โดยพระเอกหนุ่ม ‘นนกุล’ ชานน สันตินธรกุล ควงน้องสาว ‘นุ่น พิชชาธร’ มาอำนวยอวยพร พร้อมเล่าชีวิตที่ผ่านมาตลอดปี 2568 ให้ฟัง
★ รีแคปชีวิตในปี 2568?
นนกุล – “สำหรับผมเป็นปีที่เศร้าที่สุดในชีวิต แล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการความรู้สึกตัวเองและอยู่กับมัน”
นุ่น – “เหมือนกันเลยค่ะ คงเป็นปีที่หนักที่สุดเลยทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน พอเกิดเรื่องของคุณแม่ขึ้น ทำให้หลายๆ อย่างในชีวิตมันยากสำหรับเรา แต่ก็กำลังพยายามให้ทุกอย่างมูฟออนไปด้วยดีค่ะ”
★ กำลังใจที่ได้รับ มีส่วนช่วยให้ข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไปในปีใหม่นี้ได้โอเคขึ้นไหม?
นนกุล – “คิดว่าทุกกำลังใจมีส่วนเหมือนกัน ผมและครอบครัวต้องขอบคุณทุกคน เรารู้สึกโอเคขึ้นทีละเล็กทีละน้อย หวังว่าปีหน้าจะทำให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ”
★ ในปี 2568 ทั้งคู่ก็มีผลงานที่ได้ท้าทายฝีมือตัวเองด้วย เป็นยังไงกันบ้าง?
นุ่น – “สำหรับนุ่นคือการได้รับบทนำครั้งแรกในซีรีส์ยูริ ล้านวงโคจร ความรู้สึกแรกคือดีใจที่คุณแม่ยังได้ดู (น้ำตาไหล) แล้วก็ดีใจมากๆ ที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ เพราะมันท้าทายความสามารถเรามากๆ ถือเป็นบทบาทที่หนักรวมถึงเป็นบทนำเรื่องแรก ทำให้เรามีครอบครัวแฟนคลับที่น่ารักมาก
จริงๆ เราชอบการแสดงมาตลอดไม่ว่าจะเวย์ไหน พอได้ลองแนวนี้ก็เหมือนตอกย้ำความมั่นใจมากขึ้นว่าการแสดงเป็นสิ่งที่เรารักมาก เป็นหนึ่งในแพสชั่นในการทำงานในชีวิตของเรา ว่าเราอยากจะทำอีก และอยากได้รับโอกาสใหม่ๆ มากขึ้นในอนาคต”
นนกุล – “สำหรับผมมีโอกาสได้เล่น Mouse The Series ซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีรีเมก ผมชอบมาตั้งแต่เวอร์ชั่นออริจินัล พอมีโอกาสได้เล่นในบทบาทใหม่ที่ไม่เคยลอง แล้วตอนถ่ายทำมันสนุก เอ็นจอยมากๆ ความที่เป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวน แก่นของมันจะลุ้นมากๆ ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าฆาตกรคือใคร แต่เผอิญคนดูส่วนใหญ่ดูเวอร์ชั่นออริจินัลมาแล้วเราไม่ได้ลุ้นหรือสงสัยแล้ว แต่สุดท้ายในฐานะนักแสดงมันก็ยังฟินอยู่ดีที่ได้เล่นบทอะไรแบบนี้”
★ ปีหน้าแต่ละคนจะมีผลงานอะไรให้แฟนๆ ได้ติดตาม?
นุ่น – “นุ่นกำลังรอเปิดกล้องเรื่องใหม่ ไม่แน่ใจจะได้รับชมปีหน้าหรือเปล่า แต่น่าจะถ่ายเสร็จปีหน้า สปอยล์ให้ว่าเป็นคนละแนวกับที่เคยเล่นมา จริงๆ มี 2 เรื่องซึ่งคนละแนวทั้งคู่ อยากให้รอติดตาม”
นนกุล – “ผมเพิ่งถ่ายหนังเรื่องหนึ่งจบไป น่าจะได้เข้าฉายกลางปีหน้า ส่วนอีกโปรเจ็กต์หนึ่งเป็นโปรเจ็กต์กำกับฯ 1 ใน 12 ตอนของซีรีส์เทิดพระเกียรติ พอดีได้โอกาสลองกำกับฯ ดู น่าจะได้เห็นกลางปีหน้าเหมือนกัน”
★ ถือเป็นการกำกับฯจริงจังครั้งแรก ถ้าไม่นับหนังสั้นที่เคยให้ แอฟ ทักษอร มาเล่น?
นนกุล – “ใช่ครับ อันนี้น่าจะเป็นสเกลระดับมืออาชีพงานแรก จนถึงตอนนี้ยังแอบงงว่าได้รับโอกาสนี้ได้ยังไง พอดีมีวันหนึ่งไปสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องวงการบันเทิง เผอิญมีพี่คนหนึ่งเข้ามาทักผมว่าเห็นว่าอยากกำกับฯ เหรอ อยากลอง กำกับฯ โปรเจ็กต์นี้ไหม เขาหาผู้กำกับฯอยู่ ผมก็ตอบตกลงเลย เพราะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ผมกระโจนเข้าหาหมด
ตอนนี้ผมเขียนบทเสร็จแล้ว รออนุมัติอยู่ ส่วนนักแสดงมีคุยๆ ไว้แล้วแต่อาจยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะบทยังไม่ได้อนุมัติ โปรเจ็กต์นี้ผมเขียนบทเอง กำกับฯ เอง แต่ไม่อยากเล่นเอง (หัวเราะ) เพราะน่าจะยากเกินไป”
★ ในฐานะพี่ชาย การได้เห็นน้องสาวเข้ามาอยู่ในวงการเต็มตัวและชัดเจนมากขึ้น รู้สึกยังไงบ้าง?
นนกุล – “ผมดีใจไปกับเขาด้วย เอาตรงๆ น้องผมอยากทำงานด้านการแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วแพสชั่นเขายังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้ซึ่งนานมากๆ เลย รู้สึกดีใจแทน เพราะของเขามันเหมือนเบบี้สเต็ปค่อยๆ ได้รับโอกาส จากตัวประกอบเป็นตัวซัพพอร์ต จนวันนี้เขาได้มาเป็นตัวหลักแล้ว หวังว่าในอนาคตจะยิ่งๆ ขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขาครับ”
★ ขอคำปรึกษาจากพี่ชายบ้างไหม ในฐานะที่เขาอยู่วงการมาก่อน?
นุ่น – “เรื่องการทำงานเราคุยกันเรื่อยๆ อยู่แล้ว คำแนะนำก็จะเป็นการที่เขาแชร์ประสบการณ์มาให้เราฟัง ซึ่งเราต้องเลือกหยิบจับมาใช้ เพราะเขาจะบอกเสมอว่าเราไม่สามารถที่จะ Duplicate การทำงานของเขามาเป็นของเราได้ แต่เราเลือกใช้ในบางอย่างได้ หรืออย่างเวลาที่เขาไปเรียนแอ๊กติ้งเราก็จะตามไปด้วย เราไม่รู้จะเรียกเขาว่าเป็นครูได้ไหม แต่ทางไหนที่เขาทำแล้วเวิร์ก เราก็จะลองไปด้วย”
★ หลายคนอยากเห็นพี่น้องทำงานด้วยกัน?
นุ่น – “จริงๆ เคยร่วมงานกันแล้วในโปรเจ็กต์หนึ่ง แต่ถ้ามีอีกก็สามารถ เพราะตอนทำงานด้วยกันสนุกมาก”
นนกุล – “ไม่มีคำว่าเคอะเขิน ผมเคยพูดไปว่าถ้าให้เขาเป็นนางเอก เดี๋ยวผมไปเป็นตัวร้ายให้ (ยิ้ม) ตบแรงๆ เลย”
นุ่น – “คือเขาตบหนูนะ ไม่ใช่หนูตบเขา แต่ก็อยากลองนะคะ เพราะเรื่องที่แล้วเขาโดนหนูตบ (หัวเราะ)”
★ ปีใหม่นี้มีแพลนพาครอบครัวไปเที่ยวไหน?
นนกุล – “ไปมาแล้วครับ ทริปน่าน เป็นทริปปีใหม่ล่วงหน้า เพราะปีหน้าพี่สาว (ลูกน้ำ เพ็ญพิชชา) จะแต่งงาน เลยไม่อยากไปกระชั้นมาก”
นุ่น – “คือคุณพ่ออยากเที่ยวในประเทศ แล้วก็มาจิ้มๆ กันว่าที่ไหนเคยไปมาแล้วบ้าง ที่ไหนยังไม่เคย สุดท้ายก็ลงตัวที่น่าน เพราะอยากไปที่ที่อากาศดี”
นนกุล – “ผมจะเฮฮาตอนกลางคืนเพราะได้เล่นบอร์ดเกม (หัวเราะ) ผมจะเป็นประเภทไม่ได้เอ็นจอยธรรมชาติมาก”
นุ่น – “ในขณะที่ทุกคนเอ็นจอยธรรมชาติหมด ยกเว้นเขาคนเดียว (ยิ้ม) แล้วเวลาคนเข้ามาชื่นชมความน่ารักที่ได้เห็นภาพของหลายๆ ครอบครัวไปเที่ยวด้วยกัน เราก็แบบอะไรดีๆ เราก็แฮปปี้อยู่แล้ว สำหรับหนูไม่เคยรู้สึกอึดอัดเลย ไม่ว่าจะทั้งฝั่งของแฟนพี่สาว หรือฝั่งของเฮียนนด้วย ถึงแม้หนูจะยังไม่มีแฟนก็ตาม (ยิ้ม) แต่หนูก็เอ็นจอยมาก เหมือนเป็นบิ๊กแฟมิลี่”
นนกุล – “สำหรับผมไม่เคยมีข้อกังวลอะไรเลยเวลาที่พี่แอฟกับน้องปีใหม่มาเที่ยวด้วยกัน ผมรู้สึกว่าทั้งสองคนเข้ากับทุกคนในครอบครัวผมได้ดีมากๆ ดีจนผมรู้สึกว่าสุดยอดแห่งความสบายใจเลย”
นุ่น – “หนูว่าหนูกับพี่สาวเล่นกับน้องปี (ปีใหม่) เยอะกว่าเขาอีกตอนในทริปอ่ะค่ะ เหมือน น้องปีเขายังเด็ก แต่เรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันมากๆ เลย เข้ากันได้มากๆ”
★ ที่นุ่นกับพี่สาวมาเล่นกับน้องปีใหม่เยอะ เพราะเขาสองคนแอบไปสวีตกันหรือเปล่า?
นนกุล – “(หัวเราะ) ไม่ๆๆ ครับ ผมเป็นคนไม่กล้าหวานต่อหน้าผู้อื่นเท่าไหร่”
★ อวยพรปีใหม่แฟนๆ หน่อย?
นนกุล – “แฮปปี้นิวเยียร์ 2569 นะครับ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยากจะทำอะไรขอให้ประสบความสำเร็จ ไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวังด้วยนะครับ”
นุ่น – “ขอให้ปี 2569 เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน ที่สำคัญอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ”
จิรณัฏฐ์ จงประสพมงคล