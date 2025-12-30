โดม ปกรณ์ ลัม ช็อกเพิ่ง รับเป็นคนโพสต์เอง ปมเมนต์แรงภาพ น้องจินนี่ ยันไม่รู้จักเป็นใคร ยันถ้อยคำไม่เหมาะสมจริงๆ ยอมรับกำลังกึ่มๆ ขอโทษคุณหญิงหน่อย
เคลียร์ชัดรับผิดเอง โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์คลิปชี้แจงหลังตรวจสอบแล้ว เป็นคนโพสต์เองปมคอมเมนต์ลักษณะคุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ ว่า
โดม ปกรณ์ ลัม รับผิดเป็นคนโพสต์เองปม น้องจินนี่
“อยากชี้แจงเรื่องที่โพสต์ อยากขอโทษก่อนเลย หลังไล่เรียงไทม์ไลน์ แอดมิน 7 คน จริงๆแล้วน่าจะเป็นผมเอง เพราะเมื่อคืนมีการกินเลี้ยงปีใหม่กัน ”
“ผมไม่ทราบเลยว่าน้องในรูปผู้หญิงเป็นใคร และบวกกับผมกับทางดิว เราจะโพสต์แซวกันเรื่องภาพที่ดิวโพสต์เรื่องสาวๆ แกชอบโพสต์รูปสาวๆ แบบนี้ ”
โดม ปกรณ์ ลัม ยอมรับใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม เพราะเมา
“ผมก็ไปโพสต์ในรูปนั้น ซึ่งผมอาจจะใช้ถ้อยคำที่ไม่ได้เลย ไม่เหมาะสมเลย อาจเพราะเรา กึ่มๆ แล้วด้วย พอตื่นมาก็ไม่คิดว่าเป็นตัวเอง”
“เพราะผมเป็นคนให้เกียรติผู้หญิง ไม่เคยโพสต์มุมหยาบคายอะไรขนาดนี้ เราคิดว่าเป็นอีกรูปที่ ดิว เขาโพสต์เลยแซว ”
ช็อกหลังรู้ความจริง จะให้ทีมงานไปขอโทษคุณหญิงหน่อย
“พอตอนหลังมารู้ความจริง ตกใจมาก ต้องขอโทษจากใจจริง อย่าดึงผมไปเกี่ยวกับการเมืองเลย ผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลย ผมเป็นศิลปิน คนละเรื่องเลย ทำให้ผมไม่รู้น้องผู้หญิงคือใคร ”
“ผมจะให้ทีมงานติดต่อไปทางคุณหญิง อยากขอโทษด้วยที่เกิดความผิดพลาดแบบนี้ ”
ที่มา โดม ปกรณ์ ลัม
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ทีมข่าวสด 30 ธ.ค.68