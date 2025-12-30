โดม ปกรณ์ ลัม ช็อกเพิ่ง รับเป็นคนโพสต์เอง ปมเมนต์แรงภาพ น้องจินนี่ ยันไม่รู้จักเป็นใคร ยันถ้อยคำไม่เหมาะสมจริงๆ ยอมรับกำลังกึ่มๆ ขอโทษคุณหญิงหน่อย

เคลียร์ชัดรับผิดเอง โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์คลิปชี้แจงหลังตรวจสอบแล้ว เป็นคนโพสต์เองปมคอมเมนต์ลักษณะคุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ ว่า

ดิว โพสต์ภาพ น้องจินนี่ จากนั้น โดม ปกรณ์ ลัม โผล่เมนต์แรง

โดม ปกรณ์ ลัม รับผิดเป็นคนโพสต์เองปม น้องจินนี่

“อยากชี้แจงเรื่องที่โพสต์ อยากขอโทษก่อนเลย หลังไล่เรียงไทม์ไลน์ แอดมิน 7 คน จริงๆแล้วน่าจะเป็นผมเอง เพราะเมื่อคืนมีการกินเลี้ยงปีใหม่กัน ”

“ผมไม่ทราบเลยว่าน้องในรูปผู้หญิงเป็นใคร และบวกกับผมกับทางดิว เราจะโพสต์แซวกันเรื่องภาพที่ดิวโพสต์เรื่องสาวๆ แกชอบโพสต์รูปสาวๆ แบบนี้ ”

โดม ปกรณ์ ลัม ช็อกเพิ่ง รับเป็นคนโพสต์เอง ปมเมนต์แรงภาพ น้องจินนี่

โดม ปกรณ์ ลัม ยอมรับใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม เพราะเมา

“ผมก็ไปโพสต์ในรูปนั้น ซึ่งผมอาจจะใช้ถ้อยคำที่ไม่ได้เลย ไม่เหมาะสมเลย อาจเพราะเรา กึ่มๆ แล้วด้วย พอตื่นมาก็ไม่คิดว่าเป็นตัวเอง”

“เพราะผมเป็นคนให้เกียรติผู้หญิง ไม่เคยโพสต์มุมหยาบคายอะไรขนาดนี้ เราคิดว่าเป็นอีกรูปที่ ดิว เขาโพสต์เลยแซว ”

ช็อกหลังรู้ความจริง จะให้ทีมงานไปขอโทษคุณหญิงหน่อย

“พอตอนหลังมารู้ความจริง ตกใจมาก ต้องขอโทษจากใจจริง อย่าดึงผมไปเกี่ยวกับการเมืองเลย ผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลย ผมเป็นศิลปิน คนละเรื่องเลย ทำให้ผมไม่รู้น้องผู้หญิงคือใคร ”

“ผมจะให้ทีมงานติดต่อไปทางคุณหญิง อยากขอโทษด้วยที่เกิดความผิดพลาดแบบนี้ ”

ที่มา โดม ปกรณ์ ลัม

ทีมข่าวสด 30 ธ.ค.68

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