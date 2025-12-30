จากกรณีนักร้องหนุ่ม โดม ปกรณ์ ลัม เจ้าของฉายา หล่อขั้นเทพ! เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์หนึ่ง ของ ดิว วีรวัฒน์ ที่โพสต์รูป จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ลูกสาว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสม ต่อมาเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นผู้คอมเมนต์จริง ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
- โดม ปกรณ์ ลัม ช็อกเพิ่งรู้ รับเป็นคนโพสต์เอง ปมเมนต์แรงภาพ น้องจินนี่ ยันไม่รู้จักใคร
- โดม ปกรณ์ แจงแล้วปมโผล่เมนต์แรงภาพ จินนี่ ขอโทษ-ขอไปหาก่อนใครโพสต์
ล่าสุด ทนายเจมส์ นิติธร แก้วโต ได้ออกมาโพสต์ ให้ความรู้ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับกรณีกฎหมายคุกคามทางเพศ ระบุข้อความไว้ว่า ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเรื่องการคุกคามทางเพศ เพิ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 68 นี่เอง
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๙) ของมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา “(๑๙) “คุกคามทางเพศ” หมายความว่า กระทำโดยทางกาย วาจา การส่งเสียง การแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทาง การติดต่อสื่อสาร การเฝ้าดู การติดตามรังควาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ
รวมถึงกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ ต่อผู้อื่น อันมีลักษณะส่อไปในทางเพศ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนรำคาญ อับอาย ถูกเหยียดหยาม หวาดกลัว หรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศ”
ประกาศแล้ว พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568
1.แก้ไขนิยามคำว่า “กระทำชำเรา”
2.เพิ่มฐานความผิด “คุกคามทางเพศ”
3.แก้ไขความผิดเกี่ยวกับบทฉกรรจ์ของการอนาจาร
4.แก้ไขความผิด ก่อความเดือดร้อนรำคาญ