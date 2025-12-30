จากกรณีนักร้องหนุ่ม โดม ปกรณ์ ลัม เจ้าของฉายา หล่อขั้นเทพ! เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์หนึ่ง ของ ดิว วีรวัฒน์ ที่โพสต์รูป จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ลูกสาว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสม ต่อมาเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นผู้คอมเมนต์จริง ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด ทนายเจมส์ นิติธร แก้วโต ได้ออกมาโพสต์ ให้ความรู้ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับกรณีกฎหมายคุกคามทางเพศ ระบุข้อความไว้ว่า ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเรื่องการคุกคามทางเพศ เพิ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 68 นี่เอง

ทนายเจมส์

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๙) ของมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา “(๑๙) “คุกคามทางเพศ” หมายความว่า กระทำโดยทางกาย วาจา การส่งเสียง การแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทาง การติดต่อสื่อสาร การเฝ้าดู การติดตามรังควาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ

ทนายเจมส์

รวมถึงกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ ต่อผู้อื่น อันมีลักษณะส่อไปในทางเพศ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนรำคาญ อับอาย ถูกเหยียดหยาม หวาดกลัว หรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศ”

ทนายเจมส์

ประกาศแล้ว พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568
1.แก้ไขนิยามคำว่า “กระทำชำเรา”
2.เพิ่มฐานความผิด “คุกคามทางเพศ”
3.แก้ไขความผิดเกี่ยวกับบทฉกรรจ์ของการอนาจาร
4.แก้ไขความผิด ก่อความเดือดร้อนรำคาญ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
8

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง