สดบันเทิง - เฟิร์ส-ข้าวตัง เติมรัก งานแฟนมีต “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง”

สดบันเทิง – เฟิร์ส-ข้าวตัง กอดคอ ‘สตางค์-เกรท-เจเจ’ เติมรัก! งานแฟนมีต เสิร์ฟความฟิน ‘เปย์รักด้วยแมวเลี้ยงFinal EP.’ ฮีลใจ พูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
2 หนุ่มฮอต ‘เฟิร์ส’ คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล และ ‘ข้าวตัง’ ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล จากซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” โดย GMMTV ที่โดนใจทาสแมว หอบเคมีสุดเฮลตี้กอดคอเพื่อนๆ แก๊งเหมียว ‘สตางค์ กิตติภพ-เกรท สพล-เจเจ ชยกร’ มาเสิร์ฟความฟิน ในงาน “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง Final EP. FAN MEETING” กับบทสรุปซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง”
รับชมตอนสุดท้ายด้วยกันและพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ อีกทั้งยังมีโชว์พิเศษจากเหล่านักแสดง ร่วมด้วยผู้กำกับฯ ‘พี่อู๋’ กรพรหม นิยมศิลป์ ที่มาร่วมพูดคุย เมื่อวันก่อน ที่ชั้น 6 สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex
เปิดงานด้วยเพลงเพราะๆ “ซึมซับ” จาก เฟิร์ส และ เพลง “5CM” จาก ข้าวตัง จากนั้นพิธีกร ‘เลโอ โซสเซย์’ กล่าวเปิดงาน เหล่านักแสดงทักทายทบทวนความจำกับคาแร็กเตอร์ที่ตัวเองได้รับ และพูดคุยถึง “สำนักข่าวเหมียว” รวมคอมเมนต์ที่แฟนๆ เม้าท์ในโลกออนไลน์
ต่อด้วยเล่นเกม “Cat’s eye view” เรียงซีนภาพจากซีรีส์ EP 1-EP 9 ให้ถูกต้องภายใน 30 วินาที ถ้าไม่สำเร็จต้องทำท่าจุ๊บเหมียวในแบบตังเอง งานนี้มีพลาด เพราะทุกคนโดนทำโทษ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ลั่นฮอลล์ โดยเฉพาะเฟิร์สที่มีเหมียวของตัวเองให้จุ๊บ
จากนั้นผู้กำกับฯพี่อู๋ขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงการทำงานร่วมกับนักแสดง พร้อมให้พี่อู๋จัดอันดับ “ที่สุดในใจแมว” โดยตำแหน่ง “เรียบร้อยที่สุด” ได้แก่ ‘เจเจ’ สร้างความเซอร์ไพร์สให้เจ้าตัวและทุกคน ตำแหน่ง “สุภาพที่สุด-เกรท”, “พูดเก่งที่สุด-สตางค์”, “เม็ดเยอะที่สุด-ข้าวตัง, “ทาสแมวที่สุด-เฟิร์ส” และก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการชม “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” ตอนสุดท้าย ที่ทำแฟนๆ ซาบซึ้งและอิ่มเอมใจ
ปิดท้ายความประทับใจด้วยเพลงความหมายดีๆ “มากกว่าที่รัก” จากเสียงร้องของ ‘เฟิร์ส-ข้าวตัง’ ส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยความอบอุ่นหัวใจ